أثارت صورة الممثلة ومقدمة البرامج السعودية “نصرة الحربي” برفقة الكاتب والمدون الإسرائيلي بصحيفة “Times of Israel” بن تسيون، ضجة كبيرة بمواقع التواصل في السعودية.

الصورة تم تداولها على نطاق واسع، بعدما نشرت على “الانستجرام” الخاص، بالصحفي الاسرائيلي بن تسيون، مع عدة صور قال الصحفي الإسرائيلي إنه التقطها أثناء زيارته الأخيرة للسعودية.

وتم حذف هذه الصورة تحديدا من حساب “بن تسيون” بعد الضجة التي أحدثتها وتداول النشطاء لها، ويبدو أن “نصرة الحربي” تواصلت معه بشكل شخصي لحذف الصورة كما أشار ناشطون.

يبدو أن الثلاثينية الجادة #نصرة_الحربي على تواصل قوي وعلاقة قوية مع الإسرائيلي بن تيزيون لدرجة أنها مع إنتشار وسم..#صهيوني_بالحرم_النبوي

طلبت منه حذف صورتها التي تجمعها به من حسابه واستجاب لها في دقيقة!#يهودي_يدنس_مكة_و_المدينة@Mlaak23 pic.twitter.com/tDXYdgHC6I — 🌏 الشبكة العربية (@ArabNetwork_) November 20, 2017

وشن ناشطون بالمملكة وخارجها هجوما عنيفا جدا، على الممثلة السعودية التي اتهموها بالخيانة.

الحين عرفنا من وين المرسيدس.. مع انه كنا نظن من 🍑 لكن طلعنا ظالمينك .. طلع الموضوع فيها يهودي … pic.twitter.com/vsydXEwIXj — 00:57 (@naser_bin_naser) November 21, 2017

الله يكسر رقبتك ياملعونة رايحه مع الاسرائيلي — خالد🇸🇦 ☠️ (@abc9984) November 21, 2017

مستانسه كذا ؟ عميله وخاينه ولاحول ولاقوة الا بالله pic.twitter.com/Wt2r2vKUKk — الشـ أبوضاري ـمّري (@wlyf_alhm) November 20, 2017

آخرون ذكروا الممثلة السعودية بهجومها العنيف على قطر في بداية الأزمة الخليجية واتهامها بالإرهاب، وها هي اليوم تظهر برفقة صحفي إسرائيلي تحتل حكومته أرض عربية مسلمة.

#صهيوني_بالحرم_النبوي نصرة الحربي التي شتمت قطر واهل قطر تتصور مع الصهيوني 😒🤔 pic.twitter.com/hodmPq0oVK — Mrqatar (@Mrqatar2017) November 20, 2017

#صهيوني_بالحرم_النبوي

إحدى صورة كانت مع"السلفية"نصرة الحربي المبايعة لولاة الأمر لأنهم يحكمون بمنهج السلف وقد سألتها عن صحة الصورة ومكانها ومناسبتها وما هي هوية الرجل من باب التبين وننتظر إجابتها@Mlaak23 pic.twitter.com/9wdAkNIrjK — عبدالكريم الناصر (@Abdulkarim496) November 20, 2017

هل هذه من تبرعت لأهل #قطر بطائرات لتقلهم إلى مكة لأداء الحج؟!

يبدو أنها بعد إثارة قصة #صهيوني_بالحرم_النبوي قد طلبت من هذا الصهيوني حذف صورتها معه من حسابه لكن هناك من أخذ الصورة مسبقا ..

بات من الواضح لمن استأجرت الطائرة 😌 pic.twitter.com/wbImy2OjZK — ابتسام آل سعد 18 Dec (@Ebtesam777) November 21, 2017

حوبه هل قطر يا الرخيصه 😂😂😂 — فطيم 🕊 (@f6amy_25) November 21, 2017

ولم تصدر “الحربي” أي تعليق على هذه الصورة رغم دعوة الكثير من النشطاء لها بالرد، إذا كانت الصورة غير حقيقية، لكنها لم تعلق إلى الآن وكتفت بنشر تغريدة أول أمس الأحد، قالت فيها “حسبي الله ونعم الوكيل”.

حسبي الله ونعم الوكيل — نصره الحربي (@Mlaak23) November 19, 2017

ما دفع النشطاء للهجوم عليها بشكل أكبر لعدم توضيحها، واعتبروا أن صمتها ضعف ولا يوجد ما ترد به بعد ظهورها بهذا الموقف المخزي.

حسبي الله عليكي وعلى اشكالك الوصخه👞 #صهيوني_بالحرم_النبوي — Rami (@rami_qatar) November 21, 2017

عميلة وخاينة للوطن وللدين — Omar Saud (@OmarSau46866082) November 21, 2017

ليش زعلان اللي افتضحتي أو كيف ؟ pic.twitter.com/38CZ8VUlGh — عاصم الصبري #اليمن (@AsemALsabri2013) November 21, 2017

حسبي الله طحت بيدهم وكشفوني 😂😂 صج انتي مسخره pic.twitter.com/Drz4HrizSn — عبدالعزيز (@abdul_aziz_e) November 20, 2017

وكان “بن تسيون” قد نشر عبر حسابه على “إنستجرام” مجموعة من الصور له تم التقاطها داخل المسجد النبوي بالمدينة المنورة، بالإضافة لمجموعة أخرى من الصور تم التقاطها مع معالم عديدة من المملكة.

وأثارت الصور المتداولة للكاتب الإسرائيلي غضب نشطاء تويتر خاصة السعوديين، معتبرين حدوث مثل هذا الأمر (الذي كان من المستحيلات قبل ذلك) ناتج عن سياسة التطبيع التي ينتهجها النظام السعودي مع إسرائيل.