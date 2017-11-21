أثارت صورة الممثلة ومقدمة البرامج ” برفقة الكاتب والمدون الإسرائيلي بصحيفة “Times of Israel” ، ضجة كبيرة بمواقع التواصل في السعودية.

 

الصورة تم تداولها على نطاق واسع، بعدما نشرت على “الانستجرام” الخاص، بالصحفي الاسرائيلي بن تسيون، مع عدة صور قال الصحفي الإسرائيلي إنه التقطها أثناء زيارته الأخيرة للسعودية.

 

وتم حذف هذه الصورة تحديدا من حساب “بن تسيون” بعد الضجة التي أحدثتها وتداول النشطاء لها، ويبدو أن “نصرة الحربي” تواصلت معه بشكل شخصي لحذف الصورة كما أشار ناشطون.

 

 

وشن ناشطون بالمملكة وخارجها هجوما عنيفا جدا، على الممثلة السعودية التي اتهموها بالخيانة.

 

 

 

 

 

 

 

آخرون ذكروا الممثلة السعودية بهجومها العنيف على في بداية الأزمة الخليجية واتهامها بالإرهاب، وها هي اليوم تظهر برفقة تحتل حكومته أرض عربية مسلمة.

 

 

 

 

 

 

ولم تصدر “الحربي” أي تعليق على هذه الصورة رغم دعوة الكثير من النشطاء لها بالرد، إذا كانت الصورة غير حقيقية، لكنها لم تعلق إلى الآن وكتفت بنشر تغريدة أول أمس الأحد، قالت فيها “حسبي الله ونعم الوكيل”.

 

ما دفع النشطاء للهجوم عليها بشكل أكبر لعدم توضيحها، واعتبروا أن صمتها ضعف ولا يوجد ما ترد به بعد ظهورها بهذا الموقف المخزي.

 

 

 

 

 

وكان “بن تسيون” قد نشر عبر حسابه على “إنستجرام” مجموعة من الصور له تم التقاطها داخل بالمدينة المنورة، بالإضافة لمجموعة أخرى من الصور تم التقاطها مع معالم عديدة من المملكة.

 

وأثارت الصور المتداولة للكاتب الإسرائيلي غضب نشطاء تويتر خاصة السعوديين، معتبرين حدوث مثل هذا الأمر (الذي كان من المستحيلات قبل ذلك) ناتج عن سياسة التطبيع التي ينتهجها مع .