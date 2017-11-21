شن السياسي والإعلامي القطري البارز عبدالعزيز آل إسحاق، هجوما عنيفا على الأمير السعودي عبد الرحمن بن مساعد رئيس نادي الهلال السابق، بعد إساءته لقطر ووزير خارجيتها.

وكان “بن مساعد” قد أساء في تغريدة له بالأمس، رصدتها (وطن) عبر صفحته الرسمية، لقطر وقيادتها ودون ما نصه:”عندما يعلوا صراخ وزير خارجية قطر..فاعلم بأنه لا يشعر إلّا بالخطر.. وعندما يجن جنون الجزيرة.. فتأكد أنهم يدركون أن أزمة قطر بالنسبة لنا جدًا صغيرة..!”

عندما يعلوا صراخ وزير خارجية قطر..فاعلم بأنه لا يشعر إلّا بالخطر.. وعندما يجن جنون الجزيرة.. فتأكد أنهم يدركون أن أزمة قطر بالنسبة لنا جدًا صغيرة..! — عبدالرحمن بن مساعد (@abdulrahman) November 20, 2017

ليرد عليه اليوم الإعلامي القطري عبدالعزيز آل إسحاق، مشيرا بالتحديد إلى الجملة التي اقتبسها الأمير السعودي من خطاب سابق لولي العهد محمد بن سلمان بأن “مشكلة قطر صغيرة جدا جدا” بالنسبة للسعودية.

وفي هجوم عنيف على الأمير السعودي غرد “آل إسحاق” في تغريدة له بتويتر رصدتها (وطن):”يقول العبيد نقلاً عن سيدهم: مشكلة قطر صغيرة جداً جداً !!! هذي وهي صغيرة جداً جداً مسحت بكرامتكم الأرض وجعلت سيدكم يعيش رهين الخوف ويبيع المملكة ودينها وأمراءها وشيوخها وربما شعبها قريباً.”

وتابع “الحمدلله أنها لم تكن صغيرة جداً لكان المتهور عرض مقدساتنا الاسلامية للبيع في مزاد علني !!!”

يقول العبيد نقلاً عن سيدهم: مشكلة قطر صغيرة جداً جداً !!!

هذي وهي صغيرة جداً جداً مسحت بكرامتكم الأرض وجعلت سيدكم يعيش رهين الخوف ويبيع المملكة ودينها وأمراءها وشيوخها وربما شعبها قريباً.

الحمدلله أنها لم تكن صغيرة جداً لكان المتهور عرض مقدساتنا الاسلامية للبيع في مزاد علني !!! — عبدالعزيز آل إسحاق (@AbdulazizSay) November 21, 2017

وفي إشارة أخرى إلى عدد آخر من المغردين السعوديين والإماراتيين على رأسهم حمد المزروعي وسعود القحطاني الذي يتبعون قادة الحصار ويشكلون كتائب “الذباب الإلكتروني” لمهاجمة معارضي دول الحصار، قال “آل إسحاق”:”هناك شخصيات في تويتر وغيرها من المواقع يجب أن لا نرد عليها ونعطيها قيمة وهي لا تساوي شيئاً في سوق النخاسة ”

وعدد على سبيل المثال “مثل فؤاد الهاشم ووائل الخلف وحمد المزروعي وسعود القحطاني والذباب الالكتروني والحسابات الإباحية”

واختتم مهاجما “ابن مساعد”:”قبل أن أنسى … هناك أيضاً حاقد على #قطر .. تافه اسمه عبدالرحمن بن مساعد”

هناك شخصيات في تويتر وغيرها من المواقع يجب أن لا نرد عليها ونعطيها قيمة وهي لاتساوي شيئاً في سوق النخاسة مثل فؤاد الهاشم ووائل الخلف وحمد المزروعي وسعود القحطاني والذباب الالكتروني والحسابات الإباحية ….

قبل أن أنسى … هناك أيضاً حاقد على #قطر .. تافه اسمه عبدالرحمن بن مساعد — عبدالعزيز آل إسحاق (@AbdulazizSay) November 21, 2017

وكان ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في أكتوبر الماضي، استبعد أن تؤثر أزمة بلاده مع قطر على الثقة الاستثمارية، وقال “قطر قضية صغيرة جدا جدا جدا”.

وقال “ابن سلمان”، في تصريح لرويترز، إن الأزمة الخليجية — القطرية صغيرة جدا جدا جدا، ولا تؤثر على الاستثمار في “نيوم” أو غيرها، لأنها “مشكلة صغيرة جداً”، على حد تعبيره.

وأضاف: نستبعد تأثير أزمة قطر على الثقة الاستثمارية.. وقطر قضية صغيرة جداً جداً جداً”.