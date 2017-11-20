كشفت تسريبات إعلامية, من العاصمة الاماراتية أبو ظبي التي يديرها عيال زايد, عن تظاهرات احتجاجية شهدتها منطقة “صناعية مصفح” الأحد, لمئات العمال العاملين في احدى الشركات التي يمتلكها طحنون بن زايد.

وقال حساب “بوغانم” الشهير على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”, إن نحو “6000” عامل تظاهروا بالامس في صناعية مصفح بسبب عدم استلام اجورهم منذ ما يقارب 6 شهور “.

ابوظبي معلومه مؤكده قامت مظاهرات بالامس لعدد 6000 عامل في صناعية مصفح بسبب عدم استلام اجورهم منذ مايقارب 6 شهور وتدخلت الشرطه بهدف احتواء مظاهرات العمال للعلم الشركه ملك/طحنون بن زايد ثم تأتي الامارات وتشيطن قطر في مجال حقوق الانسان..!! — بوغانم (@hassanalishaq73) November 20, 2017

وأضاف الحساب ذاته في تغريدة رصدتها “وطن”, إن الشرطة تدخلت بهدف احتواء مظاهرات العمال المطالبة بحقوقهم وقد جرى قمع المحتاجين”.

واستغرب الناشط الدور الذي تلعبه ابو ظبي في شيطنة قطر في مجال حقوق الانسان, رغم انتهاك حقوق الانسان في أبو ظبي.

وتحاول الامارات جاهدة شيطنة قطر في تقارير إعلامية مدفوعة الاجر, تسعى من وراءها أبو ظبي إلى ضرب سمعة قطر وشيطنها في مجال حقوق الانسان.

وتفاعل النشطاء على موقع التواصل الاجتماعي مع الحادثة التي شهدتها أبو ظبي وجاءت ردود الفعل على النحو التالي..

متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم امهاتهم احرارا — الأبرقة (@dohaline) November 20, 2017

أبشرك رافعين عليهم قضية عمالية بعد — alihamad (@alihama11609188) November 20, 2017

صحيح ما يوصل مواصيلهم في الغدر والحقد على الجار ومحاربة الاسلام والمسلمين وتأجيج الفتن ومناصرة الطغاة ومحابات اليهود ودفع الملايين للتخريب — Asred (@Asred4) November 20, 2017

جعله الفقر – ليش ما يدفع رواتب المساكين – بشر وراهم أهل ! — نبض المسا (@noodtwt) November 20, 2017