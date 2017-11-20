كشفت تسريبات إعلامية, من العاصمة الاماراتية التي يديرها عيال زايد, عن تظاهرات احتجاجية شهدتها منطقة “صناعية مصفح” الأحد, لمئات العمال العاملين في احدى الشركات التي يمتلكها .

 

وقال حساب “بوغانم” الشهير على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”, إن نحو “6000” عامل تظاهروا بالامس في صناعية مصفح بسبب عدم استلام اجورهم منذ ما يقارب 6 شهور “.

وأضاف الحساب ذاته في تغريدة رصدتها “وطن”, إن الشرطة تدخلت بهدف احتواء مظاهرات العمال المطالبة بحقوقهم وقد جرى قمع المحتاجين”.

 

واستغرب الناشط الدور الذي تلعبه ابو ظبي في شيطنة قطر في مجال حقوق الانسان, رغم انتهاك حقوق الانسان في أبو ظبي.

 

وتحاول الامارات جاهدة شيطنة قطر في تقارير إعلامية مدفوعة الاجر, تسعى من وراءها أبو ظبي إلى ضرب سمعة قطر وشيطنها في مجال حقوق الانسان.

 

وتفاعل النشطاء على موقع التواصل الاجتماعي مع الحادثة التي شهدتها أبو ظبي وجاءت ردود الفعل على النحو التالي..

 

 

 