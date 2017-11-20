أفادت وسائل إعلام إيرانية، مساء الإثنين، أن زلزالا جديدا بقوة 5.3 درجات على مقياس ريختر ضرب مدينة “مهران” الإيرانية بمحافظة “إيلام” على الحدود مع العراق.

ولم تصدر أي بيانات رسمية إلى الآن عن الزلزال، ولا يعرف حجم الدمار الناتج عنه.

وقبل أيام قتل أكثر من 400 شخص وأصيب سبعة آلاف على الأقل جراء زلزال قوي شدته 7.3 درجة ضرب المناطق الحدودية بين إيران والعراق يعد الأكثر فتكا خلال عام 2017.

وقالت إحدى وكالات الإغاثة في إيران إن من جراء الزلزال المدمر 70 ألف شخص باتوا في حاجة إلى مأوى.

وسجل أكبر عدد للقتلى في إيران بمدينة سربل ذهاب، على بعد 15 كيلومترا من الحدود، حسب مسؤول مصلحة الطوارئ الإيرانية، حسين كوليفاند.

كما سقط قتلى في مناطق أخرى من إقليم كيرمان شاه غربي إيران.