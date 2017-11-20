أثار اختبار “” العامة لطلاب الثانوية والمؤهل للكلية غضب واسع بين على “تويتر”، مستنكرين فكرة أن يتم تحديد مصير الطالب الذي ظل يدرس لمدة 12عاما ومستقبله من خلال اختبار واحد لا تتجاوز مدته ساعتين ونصف الساعة.

 

واختبار القدرات العامة ( اختبار قياس قدرات طلاب المرحلة الثانوية) هو اختبار القبول الموحد للكلية في ، ويقدمه الطلاب والطالبات السعوديون في المرحلة الثانوية بجانب الاختبار التحصيلي للطلاب واختبار القبول للطالبات.

 

وهو أحد اختبارات المركز الوطني للقياس والتقويم، الاختبار يقيس قدرات الطلاب في الرياضيات واللغة العربية وهو إجباري للقبول في الجامعات والكليات وكل جامعة تشترط درجة محدده من القدرات.

 

ناشطون وطلاب في المملكة أعلنوا عن غضبهم واستيائهم من هذا الاختبار عبر تدشين هاشتاغ تحت عنوان “#نتايج_القدرات” صبوا فيه جام غضبهم على الحكومة مطالبين بتطوير التعليم وتقويته بدلاً من هذا الاختبار الذي وصفوه بأنه “غير واقعي”.

آخرون حولوا غضبهم إلى تعليقات وكلمات ساخرة من اختبار قدرات الطلاب.

وأعلن المركز الوطني للقياس والتقويم، في اليوم نتائج القدرات العامة، عقب انتهاء الاختبارات الخاصة بالفترة الأولى للعام الدراسي الجاري 2017.