أثار اختبار “قياس القدرات” العامة لطلاب الثانوية والمؤهل للكلية غضب واسع بين النشطاء السعوديين على “تويتر”، مستنكرين فكرة أن يتم تحديد مصير الطالب الذي ظل يدرس لمدة 12عاما ومستقبله من خلال اختبار واحد لا تتجاوز مدته ساعتين ونصف الساعة.

واختبار القدرات العامة (التقييم المدرسي اختبار قياس قدرات طلاب المرحلة الثانوية) هو اختبار القبول الموحد للكلية في الجامعات السعودية، ويقدمه الطلاب والطالبات السعوديون في المرحلة الثانوية بجانب الاختبار التحصيلي للطلاب واختبار القبول للطالبات.

وهو أحد اختبارات المركز الوطني للقياس والتقويم، الاختبار يقيس قدرات الطلاب في الرياضيات واللغة العربية وهو إجباري للقبول في الجامعات والكليات وكل جامعة تشترط درجة محدده من القدرات.

ناشطون وطلاب في المملكة أعلنوا عن غضبهم واستيائهم من هذا الاختبار عبر تدشين هاشتاغ تحت عنوان “#نتايج_القدرات” صبوا فيه جام غضبهم على الحكومة مطالبين بتطوير التعليم وتقويته بدلاً من هذا الاختبار الذي وصفوه بأنه “غير واقعي”.

#نتايج_القدرات طالب يدرس 12 سنة ، أو جامعي يدرس 4 او 5 سنوات ، تحدد مصيره في اختبار لا يتجاوز ساعتين ونص!

كان من المفترض تطوير التعليم وتقويته بدلاً من هذا الاختبار الغير واقعي! — د. يوسف (@1yusoef) November 20, 2017

المُفترض القدرات تكون ماده مثل باقي المواد ،، من غير المعقول اختبار واحد يحدد مستقبل 12 سنه دراسه !!!!! #نتايج_القدرات — عبدالكريم الحربي🇸🇦 (@Kemmooalharbi) November 20, 2017

الي حط القدرات وجاب الفكره ذي لي وقفه معك قدام ربي الله لايحللك وان شالله اشوف فيك يوم والله يوريني فيك عجايب قدرته #نتايج_القدرات — عنود النادر✨ (@nodvx5) November 20, 2017

تعليم فاشل اتعب وانا اقول فاشل لو يرجعوا اختبارات الوزاره ابرك ع الاقل اذاكر شي عارفه انه بيجي ولا اذاكر اسئله مدري من وين جايبينها!اكرف ١٢ سنه بحوث مشاريع واجبات وزفت في النهايه قدرات يحدد مصيري؟ وفوق ذا ادفع فلوس على اختبار اجباري من الوزاره! كل شي ظلم حسبي الله #نتايج_القدرات — 🔱 (@xxx__2000f) November 20, 2017

#نتايج_القدرات

نصيحة اخ لا تخلي طموحك كبير عشان ماتنصدم وتتحطم وتصير فاشل . — Scorpio Chollo 🌚 (@ok__xq) November 20, 2017

آخرون حولوا غضبهم إلى تعليقات وكلمات ساخرة من اختبار قدرات الطلاب.

ياخي ليش لازم فيه اختبارات 🙁 ؟

لهالدرجه مافي ثقه بالطلاب؟#نتايج_القدرات pic.twitter.com/L7dXl9yQAG — إبراهيمٓمَُ .*♬ (@7_brh) November 20, 2017

#نتايج_القدرات وضعي اليوم ب المدرسه لما قالو لي ان اليوم نتايج💔 pic.twitter.com/bXswvBwzq7 — SANA🏹. (@iisanq) November 20, 2017

وأعلن المركز الوطني للقياس والتقويم، في السعودية اليوم نتائج القدرات العامة، عقب انتهاء الاختبارات الخاصة بالفترة الأولى للعام الدراسي الجاري 2017.