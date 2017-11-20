بعد التداول الكبير والضجة التي أحدثتها صور الكاتب والمدون الإسرائيلي بصحيفة “Times of Israel” بن تسيون، داخل المسجد النبوي بالمدينة، دشن سعوديون هاشتاغ تحت عنوان #صهيوني_بالحرم_النبوي، نددوا فيه بسياسات النظام واتجاهه نحو التطبيع العلني مع إسرائيل.

وكانت صورا نشرها الكاتب والمدون الإسرائيلي بصحيفة “Times of Israel” بن تسيون، عبر حسابه الشخصي بـ”انستجرام” حيث ظهر داخل المسجد النبوي بالمدينة، قد انتشرت بشكل واسع مسببة موجة غضب كبيرة بين السعوديين.

وظهر “بن تسيون” في صور أخرى بجوار معالم شهيرة في العاصمة السعودية الرياض، مشيرا إلى أنه التقط هذه الصور أثناء زيارته الأخيرة للمملكة.

وعبر هاشتاغ “#صهيوني_بالحرم_النبوي” ندد عدد كبير من النشطاء بسياسات “ابن سلمان” التي حولت المملكة إلى مرتع للصهاينة.. حسب وصفهم.

ابن سلمان مستعد لبيع حتى دينه مقابل أن يرضى عنه ترامب ونتنياهو

وقريبا سيحول مكة المكرمة والمدينة المنورة الى مرتع للصهاينة#صهيوني_بالحرم_النبوي — نحو الحرية (@hureyaksa) November 20, 2017

صهيوني يصور نفسه في الحرم النبوي الشريف

ضمن #رؤية_السعودية_2030 هي التنازل عن كل المقدسات الإسلامية #صهيوني_بالحرم_النبوي pic.twitter.com/KCI2C0dIjP — إبن اليمن (@moneer2_) November 20, 2017

كارثة!! يوم ورى يوم ننصدم بأشياء توجع القلب ! #صهيوني_بالحرم_النبوي — أبو قاسم | ﷺ (@Calcio_31) November 20, 2017

وأعلن آخرون تبرأهم من أفعال النظام ورفضهم الكامل للتطبيع مع المحتل الإسرائيلي.

اللهم إنّا نبرأ إليك من التطبيع.. وممّن رضيَ به أو دعا إليه .. #صهيوني_بالحرم_النبوي — تركي الشلهوب🤐 (@TurkiShalhoub) November 20, 2017

#صهيوني_بالحرم_النبوي والله اني ذقت اليوم بهذا الخبر مرارة الهزيمة و الخذلان اللهم إني أبرأ إليك من هذا الصنيع — وسام عبدالوارث (@wessam_elhadad) November 20, 2017

لا حوله ولا قوه الا بالله الحمد لله علي كل حال الذباب الإلكتروني سمعونا اصواتكم!؟

عارضهم بحاسبه #صهيوني_بالحرم_النبوي pic.twitter.com/uc5WLfMdIF — ★احذر حروفي140طلقه★ (@alganas2) November 20, 2017

هل تعلمون أنكم تؤذون رسول الله ؟ 💔#صهيوني_بالحرم_النبوي pic.twitter.com/JfLSbxi9Nk — Abdulla Qatari (@qatari77abo) November 20, 2017

وطالب نشطاء بفتح تحقيق في الواقعة وتقديم المتورطين للمحاكمة ثم الاعتذار لكل المسلمين علنا.

دخل صهيوني قذر لاطهر بقاع الارض

ومن حق اي مسلم اليوم المطالبة بفتح تحقيق وتقديم المتورطين للمحاكمة ثم الاعتذار لكل المسلمين علنا يَا أَيهَا الذِينَ آَمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا #صهيوني_بالحرم_النبوي — عثمان المختار (@othmanmhmmadr) November 20, 2017

#صهيوني_بالحرم_النبوي ف رمضان تم طرد القطريين من مكه واليوم الصهاينه يتجولون ف المدينه الله يكون ف العون — نعنوعة (@00n3no3a00) November 20, 2017

ضاقت الدنيا على ابن سعود من جراء الصفعات التي تلقاها نظامه فعاد الى أصله يبحث عن من يعاونه! #صهيوني_بالحرم_النبوي — بدر بن طلال الرشيد (@bintalal82) November 20, 2017

وأثارت الصور المتداولة للكاتب الإسرائيلي غضب نشطاء تويتر خاصة السعوديين، معتبرين حدوث مثل هذا الأمر (الذي كان من المستحيلات قبل ذلك) ناتج عن سياسة التطبيع التي ينتهجها النظام السعودي مع إسرائيل.

لا استغرب ان يخرج عليك طبل الان ويقول اليهود اهل المدينه قبل المسلمين فقد قالوها عن فلسطين والقدس من قبل .

#صهيوني_بالحرم_النبوي — #مفكر 🤐 (@mofaker11) November 20, 2017

#صهيوني_بالحرم_النبوي#ال_سعود_موردخاي

بين تزيون يتبارك بالتورات قبل لقاء ابناء العم آل سعود

pic.twitter.com/vHc7Zgs2hi — سرمد (@Sarmaed0) November 20, 2017

وفيما يمثل تأكيداً على مظاهر تعاظم العلاقات السريّة بين الجانبين، أكد اثنان من كبار رجال الاستخبارات السابقين في تل أبيب أن إسرائيل تزود السعودية بالمعلومات الاستخبارية اللازمة لمواجهة إيران و”الإسلام المتطرف”.

وحسب رام بن براك، الذي عمل نائباً لرئيس الموساد، ومديراً عاماً لوزارة “الشؤون الإستراتيجية” الإسرائيلية، ويعكوف عامي درور، مستشار الأمن القومي الأسبق لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، وقائد “لواء الأبحاث في شعبة الاستخبارات العسكرية” (أمان)، فإن إسرائيل تنطلق من افتراض مفادُهُ بأن المعلومات الاستخبارية التي تقدمها للسعودية تسهم في خدمة مصالحها الوطنية، على اعتبار أن هذه المعلومات تستخدم في مواجهة أعداء مشتركين.

وقد وردت أقوال كل من براك وعامي درور، في مقابلتين نشرهما مساء أمس الأحد، موقع صحيفة “جيروزاليم بوست”، وأجراهما معلق الشؤون العسكرية في الصحيفة يونا جيرمي بوب، وضمَّنهما في تقرير بعنوان “أين تشارك إسرائيل السعودية بمعلوماتها الاستخبارية؟”.

وحسب بن باراك وعامي درور، فإن الكشف عن تبادل المعلومات الاستخبارية “يؤكد أن الاتجاه الواضح والمتواصل لتطور العلاقات بين الجانبين، جدي أكثر بكثير مما يبدو”.

وفي السياق أيضاً، عزا أوري سافير، وكيل وزارة الخارجية الإسرائيلي الأسبق، تطور العلاقات بين الرياض وتل أبيب، إلى رغبة السعودية في التعاون مع إسرائيل في مجال الاستخبارات والتقنيات المتقدمة.

وفي مقال بعنوان: “هل العلاقات بين السعودية وإسرائيل تدخل مرحلة جديدة”، نشرته اليوم النسخة العبرية لموقع “المونتور”، أرجع سافير التطور في العلاقات بين السعودية وإسرائيل إلى وصول ترامب للحكم، وطابع الدور الذي يقوم به جاريد كوشنير، كبير مستشاري ترامب وصهره.

وحسب سافير، فإن ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، يقف وراء التصميم السعودي على التدخل في الحراك الهادف لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي بالتنسيق مع إدارة ترامب، مشيراً إلى أنه بدون حدوث تقدم على حل الصراع، فإن السعوديين لن يوافقوا على تطبيع العلاقة مع إسرائيل.