رد الشيخ القطري سحيم آل ثاني على شقيقه المعارض المزعوم فهد بن سحيم آل ثاني الذي رمى نفسه في أحضان السعودية لمهاجمة قطر وأميرها الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

وقال “سحيم آل ثاني” في تغريدة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن” ردا على شقيقه “فهد” الذي شارك في اجتماع قبائل قحطان الذي دعا له ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لمهاجمة قطر: ” انا سحيم بن عبدالله بن قاسم آل ثاني وفهد آل ثاني الذي يعارض نظام الحكم في قطر هو مع الاسف اخي وكلامه لايمثلنا ولا يمثل اي قطري غيور على وطنه و ولاة امره وهو لا يمثل الا نفسه”.

وأضاف قائلا: “ادعي لك بالهدايه يافهد والله يصلحك ، اللهم احفظ قطر وتميم المجد والشعب القطري الكريم من كل حاقد وحاسد”.

انا سحيم بن عبدالله بن قاسم آل ثاني وفهد آل ثاني الذي يعارض نظام الحكم في قطر هو مع الاسف اخي وكلامه لايمثلنا ولا يمثل اي قطري غيور على وطنه و ولاة امره وهو لا يمثل الا نفسه ، ادعي لك بالهدايه يافهد والله يصلحك ، اللهم احفظ قطر وتميم المجد والشعب القطري الكريم من كل حاقد وحاسد — S7eem_Althani 🎶 (@SuhaimAlthani2) ١٨ نوفمبر، ٢٠١٧

وكان فهد آل ثاني، قد شن هجوما على النظام الحاكم في قطر، زاعما بأنه هدد قبائل بني هاجر وقحطان بالكيمياوي والغازات السامة.

وأضاف في كلمته باجتماع قبائل قحطان، الذي عقد الجمعة: “نحن هنا في مرمى البصر وهذه التهديدات هي سلوك الدولة البوليسية.. هذه الدولة اعتنقت الإرهاب عقيدة والكذب قاعدة أخلاقية والخيانة منهج ومسلك”.

وتابع فهد آل ثاني: “أقول لتميم ومن خلفه “تنظيم الحمدين” (حسب وصفه) ومن يتبعه من المتأثرين أن قطر ليست ملكية خاصة وشعب قطر ليسوا عمالا لديكم”.

وطالب فهد آل ثاني الموجود في السعودية المستمرين في موالاة العائلة الحاكمة في قطر أن يتوقفوا عن المسايرة، زاعما أن الأمر اقترب من النهاية، مهددا بالقول “وقد أعذر من أنذر”.