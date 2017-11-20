في واقعة أثارت غضب السعوديين، تداول ناشطون بتويتر صورا نشرها الكاتب والمدون الإسرائيلي بصحيفة “Times of Israel” بن تسيون، عبر حسابه الشخصي بـ”انستجرام” حيث ظهر داخل المسجد النبوي بالمدينة.

ويظهر “بن تسيون” في صور أخرى مع معالم شهيرة في العاصمة السعودية الرياض، مشيرا إلى أنه التقط هذه الصور أثناء زيارته الأخيرة للمملكة.

وأثارت الصور المتداولة للكاتب الإسرائيلي غضب نشطاء تويتر خاصة السعوديين، معتبرين حدوث مثل هذا الأمر (الذي كان من المستحيلات قبل ذلك) ناتج عن سياسة التطبيع التي ينتهجها النظام السعودي مع إسرائيل.

في المسجد النبوي. واااااو — Ahmed Ragab (@Ahmed_Ragab) November 20, 2017

وتفاهة الاستشراق بلبس الثوب والعباي والصور مع نساء سعوديات. — A Qazaz (@AQazaz) November 20, 2017

لو علم بحقيقته المصلين في المسجد لقتلوه لا محالة .. — زرقاء الدوحة🦋 (@ummahameed) November 20, 2017

MBSاصلو يهودي — yara ali (@yaraha84) November 20, 2017

ورد عدد من النشطاء على من قال بأن هذه الصور “مفبركة”، مؤكدين صحتها 100% ولا يستغرب حدوث هذا في ظل رؤية ولي العهد الانفتاحية.

اللي يقول فتوشوب والا مفبركه وووو إلى آخره. هات الحقيقه ولا تقعد تكذب ؏ نفسك قبل الناس ؟! صج ناس بقر بس همها تردح من تغريده الى تغريده وتكذب الواقع المخزي اللي عايشين فيه وراح يعيشون فيه اكثر واكثر ؟! كذبوا كذبوا ياناقصين — 🇰🇼منصورالمطيري🇰🇼 (@MANSOUR_ALMU) November 20, 2017

https://t.co/E2QS5FnWnp

هذا بروفايله ياعزيزي ومحدد الصور بمواقعها .. — عمر ع. الشهابي🇰🇼 (@OAalshehabi) November 20, 2017

https://t.co/cPGNodKZaz هذا حساب الشخص الصور حقيقية — أحمد عبدالعزيز💕 (@zahani2011) November 20, 2017

وشن آخرون هجوما عنيفا على الملك سلمان ونجله ولي العهد، مشيرين إلى أن مرحلة التطبيع العلني صارت أقرب ما يكون.

ضاعت ارض الحرمين ونجسوها بدخول اسرائليين

في الاراضي المقدسه — …. (@0yDH7) November 20, 2017

الله يلعن ابوك يابن سلقان

نهايتك على ايدي ان شاءالله — Sandi (@Sandi65450611) November 20, 2017

تدريجيا عم بصير التطبيع — سهير الطقش (@SouLu2121) November 20, 2017

وانتقد البعض السماح للإسرائيليين المحتلين لأرض عربية مسلمة الدخول للمملكة، في نفس الوقت الذي يتم فيه منع القطريين من أداء فريضة الحج والعمرة بل وطردهم أثناء أداء المناسك في رمضان الماضي.

في عهد سلمان عبدالعزيز اليهود يسمح لهم دخول مكة المكرمة والشعب القطري المسلم السني يمنع من دخولها سنحاسبك امام الله ياسلمان نحن خصومك امام الله يوم الحساب حسبنا الله فيك دنيا وآخرة — جاسم ال حسان (@amjFSSQUtNQOH3n) November 20, 2017

الم يشاهد ويسمع الشعب الحجازي هذا الاستهتار من قبل حكومتهم الجبانة اللوم عليهم اولا وعلى العرب ثانيا فها هذا الصمت المميت — Khalbash (@Khalbash3) November 20, 2017

اللهم عليك بآل سلول فإنهم لا يعجزونك — عبدالله (@AbdAlla53950888) November 20, 2017

وفي رسالة مفادها أن السعودية في طريقها للتطبيع العلني مع إسرائيل، أعرب وزير الاستخبارات السعودي الأسبق «تركي الفيصل» عن رغبته في أن يتحقق افتتاح سفارة إسرائيلية في الرياض في أقرب وقت، قائلا: «اقتربنا كثيرا من افتتاح سفارة إسرائيلية في الرياض، نرجو أن يتحقق الأمر قريبا».

جاء تصريح «الفيصل» خلال مشاركته في ندوة نظمها منتدى السياسة الإسرائيلية بمعبد يهودي عن أمن الشرق الأوسط، في ولاية نيويورك في 22 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بمشاركة مدير جهاز «الموساد» الإسرائيلي السابق «أفرايم هليفي»، بحسب تغريدة نشرها المراسل السياسي لهيئة البث الإسرائيلية «سيمون آران» عبر صفحته على «تويتر» ورصدتها (وطن) حينها.

وأعرب الأمير السعودي عن امتنانه لوجوده لأول مرة في معبد يهودي، وتحدث عن أمله في ألا تكون الأخيرة، ودافع عن ظهوره العلني المتكرر مع مسؤولين إسرائيليين سابقين.

وتواصل السعودية من خلال تحركات واتصالات ولقاءات مع مسؤولين إسرائيليين، تهيئة الشارع السعودي لتقبل التوجه الجديد نحو التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي.

وشهدت الشهور الأخيرة، انطلاق دعوات بالسعودية غير مسبوقة للتطبيع مع «إسرائيل»، رغم أن التصريح بهذا الأمر علنا كان من قبيل «التابوهات» (المحرمات)، قبل وصول الأمير «محمد بن سلمان»، إلى رأس السلطة في المملكة.