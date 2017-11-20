في محاولة منه لاستغلال الأزمة مع إيران للترويج إلى التطبيع مع إسرائيل، زعم رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور، أن الخطر الإيراني يهدد أمن الدول العربية وكذلك أمن إسرائيل، ومن أجل الحفاظ على أمن الجميع يجب على إسرائيل الاعتراف بفلسطين كدولة عربية مستقلة، والتعاون مع دول الخليج لهزيمة إيران، “العدو المشترك”.كما قال

وقال الحبتور، في مقطع فيديو نشره على حسابه الخاص بموقع التدوين المصغر “تويتر” أنه “من أجل الحفاظ على أمن الجميع، يجب على إسرائيل الاعتراف بفلسطين كدولة عربية مستقلة”.

واضاف “على اسرائيل مد يد السلام لقادة الأمة العربية على غرار ما فعله الملك عبدالله بن عبد العزيز يوم مد يده وقال نريد السلام مع إسرائيل فرفضت الحكومة الإسرائيلية”.

وتابع: “هذه المرّة الفرصة للإسرائيليين لأن الخطر الحادق عليكم أنتم وليس علينا نحن كعرب نتمنى أن تفكرون بالعقل وليس بالعاطفة”.