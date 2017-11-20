في محاولة منه لاستغلال الأزمة مع للترويج إلى ، زعم ، أن الخطر الإيراني يهدد أمن الدول العربية وكذلك أمن ، ومن أجل الحفاظ على أمن الجميع يجب على الاعتراف بفلسطين كدولة عربية مستقلة، والتعاون مع لهزيمة إيران، “العدو المشترك”.كما قال

 

وقال الحبتور، في مقطع فيديو نشره على حسابه الخاص بموقع التدوين المصغر “تويتر” أنه “من أجل الحفاظ على أمن الجميع، يجب على إسرائيل الاعتراف بفلسطين كدولة عربية مستقلة”.

 

واضاف “على اسرائيل مد يد السلام لقادة الأمة العربية على غرار ما فعله الملك عبدالله بن عبد العزيز يوم مد يده وقال نريد السلام مع إسرائيل فرفضت الحكومة الإسرائيلية”.

 

وتابع: “هذه المرّة الفرصة للإسرائيليين لأن الخطر الحادق عليكم أنتم وليس علينا نحن كعرب نتمنى أن تفكرون بالعقل وليس بالعاطفة”.

 