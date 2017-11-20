تعرّضت الفنانة السعودية وعد، لهجومٍ حادّ من قبل سعوديين على مواقع التواصل الإجتماعي، بعد إحيائها حفلاً فنياً مع الفنان العراقيّ كاظم الساهر في دولة قطر، في ظلّ قطع المملكة علاقتها مع الدوحة منذ حزيران الماضي.

لكنّ الفنانة “وعد” خرجت بتوضحٍ نشرته عبر حسابها الرسمي على “تويتر” قالت فيخ: ”ديرتي الغالية أنا آخر مواطنة تعمل شيء مخالف للوطن، ولكن بعد توقف لفترة من العمل، رحت بصفة شخصية لإحياء عرس بقطر بعد اتصالي بوزارة الداخلية وإخبارهم بالتفاصيل، وعاودوا الاتصال وقالولي تقدري تروحي وعندي الوقت والتاريخ، أنا أم ولي مسؤوليات أنا اعتذر على تصرفي، والأهم والمهم محد يشكك بوطنيتي لأني ولدت سعودية وأموت سعودية”.

وكانت “وعد” نشرت مقاطع فيديو وصور عبر حسابها في “تويتر” برفقة الفنان كاظم الساهر، خلال إحيائهما للحفل الفني الذي أقيم بمناسبة زواج لدى عائلة قطرية.

ونقلت صحيفة “عكاظ” عن مدير أعمال الفنانة السعودية وعد، خالد الدوسري، تأكيده مشاركة الفنانة وعد في الحفل، بعد أن شكك عدد من المدونين بحقيقة مشاركتها؛ في ظل إغلاق الحدود بين البلدين.

وقال الدوسري، إن الفنانة وعد ذھبت إلى قطر بتصريح رسمي من الجهات المختصة في بلادها ولیس من تلقاء نفسھا، وعبرت إلی الجانب القطري عبر منفذ سلوى الحدودي ھي ومساعدوھا.

وأوضح الدوسري أن وعد كانت مرتبطة بالتزامات مادية وعقود، كان يصعب التخلي عنھا بعدم الذھاب إلى قطر، وأنها شرحت ذلك للجهات المختصة عبر الرقم المخصص للحالات الاستثنائية، وحصلت على الموافقة بالسفر.

على مقربةٍ من ذلك، أعلنت هيئة الترفيه بالسعودية إلغاء حفلين فنيين كان سيحييهما الفنان العراقي، كاظم الساهر، في مدينتي الرياض وجدة يومي الـ 28 والـ29 من الشهر الجاري.

وذكر بعضُ المغرّدين أن إلغاء حفليْ “الساهر” جاء بعد غنائه في حفل زفافٍ خاص أقيم في قاعة المؤتمرات في قطر، شاركت في إحيائه أيضاً الفنانة السعودية “وعد”.