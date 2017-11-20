قال الإعلامي أحمد موسى، إن مدينة نيقوسيا الموجودة في قبرص تواجه مشكلة منذ عام 1974 بسبب فرض تركيا السيطرة عليها، وقامت بتنصيب حدود بينها وبين قبرص، موضحًا أنه على قوائم المطلوبين في تركيا.

وأضاف “موسى”، خلال تقديمه برنامج “على مسؤوليتي”، على قناة “صدى البلد”: “لو كنت عديت فيه كانوا مسكوني، وأردوغان نفسه كان هيسيب أنقرة وييجي بنفسه عشان مسكوا أحمد موسى، وكان الناس الخونة بقى هيعملوا ويزيطوا”.

يشار إلى أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي سيبدأ الاثنين زيارة لجمهورية قبرص تدوم يومين، حيث سيشارك هناك في قمة مصرية يونانية قبرصية يوم الثلاثاء المقبل.

وخلال زيارته سيجري السيسي أيضا مباحثات مع نظيره القبرصي نيكوس أناستسياديس ورئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس.

وسيتم خلال القمة الثلاثية بحث تعزيز التعاون بمختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والأمنية والسياحية بين الدول الثلاث.

وعقدت القمة الثلاثية الأولى بالقاهرة في نوفمبر 2014، و الثانية فى إبريل 2015 في نيقوسيا، والثالثة فى ديسمبر 2015 بأثينا، والقمة الرابعة فى 2016 بالقاهرة وتركز الحديث خلال القمم الأربع على تعزيز العلاقات بين الدول الثلاث والتعاون في ملف الغاز في البحر الأبيض المتوسط وترسيم الحدود البحرية ومناكفة تركيا.