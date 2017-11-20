أكد الدكتور محمود رفعت، رئيس المعهد الأوروبي للقانون الدولي، أن السلطات السعودية قامت باعتقال دفعة جديدة من نساء الأمراء والشخصيات المعتقلة بفندق “الريتز كارلتون”، مشيرا إلى أن المسؤول عنهم بالفندق عدد من ضباط الإمارات بأوامر شخصية من “ابن سلمان”.

ودون “رفعت” في تغريدة له بتويتر رصدتها (وطن) ما نصه:تم اعتقال دفعة جديدة من نساء معتقلي فندق الريتس في الرياض، وتسلم أمرهم ضباط من الإمارات بأمر محمد بن سلمان”.

مضيفا “علما أن حصة الشعلان (زوجة الملك عبد الله) وريم بنت الوليد بن طلال مثل ذويهم المعتقلين بيد إماراتيين”

وتابع رئيس المعهد الأوروبي للقانون الدولي محذرا:”للتذكرة #الإمارات عرت نسائها حين اعتقلتهم في #أبوظبي”

وكان الدكتور محمود رفعت، قد نقل في 17 نوفمبر الجاري، عن ما وصفه بالمصدر الخاص أن عمليات الاعتقال الأخيرة بالمملكة طالت ما يقارب 30 سيدة من نساء الأمراء ورجال الأعمال المعتقلين بـ”الريتز كارلتون”.

ودون “رفعت” في تغريدة له بالأمس عبر حسابه الرسمي بـ”تويتر” رصدتها (وطن) ما نصه:”تم منذ قليل في السعودية اعتقال حوالي 30 من نساء الأمراء ورجال الأعمال المعتقلين في فندق #الريتس”.

مشيرا إلى أن المعتقلات منهن أكثر من 20 من نساء آل سعود وبينهم أطفال بأعمار 15 و 16 سنة، وأضاف “علما أن زوجة الملك عبدالله وزوجة الأمير نايف ونساء الأمير فهد بن عبدالعزيز محتجزات من فترة”.

وتابع رئيس المعهد الأوروبي للقانون الدولي أن المعلومات التي وصلته تفيد بأنه تم تصوير عمليات اعتقال النساء ونقلهن فيما يبدو للضغط على الرجال المعتقلين بفندق “الريتز كارلتون”.

وأضاف مؤكدا تولي ضباط إماراتيين التحقيق مع النساء المعتقلات: “حتى الان لم يتقرر هل يتم التحقيق معهن وتصوير التحقيقات لضغط أكبر، لكن الإمارات التي يحقق ضباطها مع معتقلين الريتز هي من تتولى كامل الأمر أيضا مع نسائهم”.

واختتم محمود رفعت تغريداته محذرا الملك سلمان:”تحذير هام وواجب: الملك سلمان، لو لم تتحرك الساعات القادمة وتركت محمد بن سلمان يطلق يد أبوظبي في نساء السعودية، سيفعلوا بنساء ال سعود وغيرهن ما فعلوا بنساء الإمارات المعتقلات، وأنت على أتم معرفة أنهم عروا النساء وصوروهن عاريات ومنهن من انتحرت”.. وفقا لنص تغريدته.

وكانت أنباء قد تواردت في 8 نوفمبر الجاري، عن قيام السلطات السعودية باعتقال الأميرة “ريم” ابنة الأمير الوليد بن طلال، والموقوف بدوره إلى جانب عدد من الأمراء وعشرات الوزراء والمسؤولين السابقين بتهمة الفساد واستغلال النفوذ.

ونقلت مصادر خاصة لوسائل إعلام حينها، نبأ يفيد توقيف السلطات السعودية للأميرة ريم ابنة الأمير وليد بن طلال.

وأشار المصادر إلى أن السلطات السعودية أوقفت الأميرة ريم ابنة الأمير الوليد بن طلال، وهي المرة الأولى التي يتم فيها اعتقال سيدة من العائلة المالكة في موجة التوقيفات الأخيرة.

وكان آخر ظهور للأميرة ريم بنت الوليد بن طلال على صفحتها على موقع «تويتر» في أوائل نوفمبر الجاري وهي تشارك منشور تعازي مرفقا بصورة نقلا عن الأمير خالد بن طلال للتعبير عن الحزن برحيل الأمير منصور بن مقرن.