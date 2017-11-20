أعلن السياسي والمفكر الكويتي المعروف الدكتور عبدالله النفيسي، دعمه وتأييده للبيان الختامي لاجتماع وزراء الخارجية العرب أمس، الأحد، الذي اعتبر حزب الله اللبناني منظمة إرهابية مدعومة من إيران.

ودون “النفيسي” في تغريدة له بتويتر رصدتها (وطن) تعليقا على بيان وزراء الخارجية ما نصه:” بيان وزراء الخارجية العرب في القاهرة يعتبر ( حزب الله ) منظمه إرهابية. صٓح ولا شك في ذلك”.

بيان وزراء الخارجيه العرب في القاهره يعتبر ( حزب الله ) منظمه إرهابيه . صٓح ولا شك في ذلك . — د. عبدالله النفيسي (@DrAlnefisi) November 20, 2017

وحمّل البيان الختامي لاجتماع وزراء الخارجية العرب أمس، الأحد، حزب الله اللبناني مسؤولية دعم الإرهاب في الدول العربية. كما أدان سياسة الحكومة الإيرانية وتدخلها في الشؤون العربية، وطالبها بوقف دعم وتمويل الجماعات المسلحة وخاصة في اليمن.

وقال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، إنه لا يستبعد اللجوء إلى مجلس الأمن كخطوة مقبلة لمواجهة تدخلات إيران في المنطقة، مشددا على أن هناك إجماعا عربيا على رفض النهج الإيراني.

وأضاف “أبو الغيط” أنه لن يعلن الحرب على إيران في الوقت الحالي. كما حمل “حزب الله” مسؤولية دعم الإرهاب في الدول العربية بالأسلحة المتطورة والصواريخ البالستية، ولفت في نهاية البيان إلى أنه يتمنى أن تصل الرسالة إلى إيران لتعديل سلوكها في المنطقة.

وكلّف مجلس جامعة الدول العربية المجموعة العربية في نيويورك بمخاطبة رئيس مجلس الأمن الدولي لتوضيح الخروقات الإيرانية لقرار مجلس الأمن رقم 2231 فيما يتعلق بتطوير برنامج الصواريخ البالستية وما يمثله من تهديد للأمن القومي العربي.

وكانت السعودية قد دعت للاجتماع الطارئ قبل نحو أسبوع، بعد تصاعد التوتر مع إيران على خلفية اتهامات سعودية بالتدخل في الشؤون العربية.

ويبدو أن السعودية اكتسبت المزيد من الجرأة في عدائها لإيران من خلال موقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المماثل في شدته تجاه طهران.

وكان “النفيسي” قد أكد في تصريحات سابقة له، أن إيران بسياستها التوسعية الحالية بدول المنطقة تمثل خطرا أكيدا على الجزيرة العربية.. حسب قوله.

ودون “النفيسي” في هذا الشأن سلسلة تغريدات وفقا لما رصدته (وطن) على صفحته الشخصية بتويتر بتاريخ 12 نوفمبر الجاري، والتي بدأها متسائلا:” هل تستطيع أن تناقش الوضع العالمي وتتجاهل الولايات المتحدة ؟ وهل تستطيع مناقشة الوضع في منطقة الخليج وتتجاهل إيران ؟”

وقصد المفكر الكويتي توجيه هذه السؤال إلى فئة من متابعيه تضايقوا من تركيزه على الحديث عن إيران والتغريد عن المخاطر المحدقة بمنطقة الخليج العربي.

ليؤكد الدكتور “النفيسي”:” شئنا أم أبينا تشكّل إيران بسياساتها الخشنة التوسعية ( العراق – سوريا – اليمن – لبنان ..إلخ) خطراً أكيداً على الجزيرة العربية ولذا من المتوقع تأكيد ذلك .”