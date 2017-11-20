واصل الكاتب الصحفي السعودي والمقرب من الديوان الملكي محمد آل الشيخ تطاوله على الدول خاصة “الكويت وسلطنة عمان” اللتان لم تصوتان للقرار الكندي المدعوم سعوديا ويدين حقوق الإنسان في إيران، ناعتا إياهما بالدول الخائنة.

وقال “آل الشيخ” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:”من لا يقف معنا ضد العدو الفارسي فلا ينتظر منا ان نقف معه ضد عدوه الذي اغتصب ارضه .. حتى الحياد منكم هو موقف خيانة منكم لن ننساه وستدفعون ثمنه غالبا”.

من لا يقف معنا ضد العدو الفارسي فلا ينتظر منا ان نقف معه ضد عدوه الذي اغتصب ارضه .. حتى الحياد منكم هو موقف خيانة منكم لن ننساه وستدفعون ثمنه غالبا.. — محمد آل الشيخ 🇸🇦 (@alshaikhmhmd) November 20, 2017

وكان “آل الشيخ” قد شن أمس الاثنين هجوما عنيفا على دولة الكويت وسلطنة عمان، واصفا إياهما بالأعداء داعيا بلاده للإنسحاب من مجلس التعاون الخليجي، مشيدا في الوقت نفسه بالإمارات والبحرين.

وقال “آل الشيخ” في تدوينات له عبر “تويتر” رصدتها “وطن”:” جزا الله الشدائد كل خير عرفت بها صديقي من عدوي . وقوف بعض الدول الخليجية والعربية في صف العدو الفارسي يتطلب منا إعادة ترتيب اصطفافاتنا السياسية وننسحب من مجلس التعاون ومنع العمانيين والكويتيين من الدخول الا بتأشيرة”.

جزا الله الشدائد كل خير

عرفت بها صديقي من عدوي .

وقوف بعض الدول الخليجية والعربية في صف العدو الفارسي يتطلب منا إعادة ترتيب اصطفافاتنا السياسية وننسحب من مجلس التعاون ومنع العمانيين والكويتيين من الدخول الا بتأشيرة.. — محمد آل الشيخ 🇸🇦 (@alshaikhmhmd) November 19, 2017

وأضاف في تغريدة اخرى قائلا: ” أثبتت دولة الامارات الشقيقة وكذلك مملكة البحرين اضافة الى أبناء جنوب اليمنالأحرار انهم قولا وفعلا رمز الإخوة والوفاء في حين ان العرب الآخرين قلبوا لنا ظهر المجن.. شكرًا من القلب أيها الاشقاء الاوفياء الاحرار”.

أثبتت دولة الامارات الشقيقة وكذلك مملكة البحرين اضافة الى أبناء جنوب اليمن الأحرار انهم قولا وفعلا رمز الإخوة والوفاء في حين ان العرب الآخرين قلبوا لنا ظهر المجن.. شكرًا من القلب أيها الاشقاء الاوفياء الاحرار.. — محمد آل الشيخ 🇸🇦 (@alshaikhmhmd) November 19, 2017

ويأتي هذا الهجوم على الكويت وسلطنة عمان في وقت أصدرت فيه اللجنة الثالثة في الجمعية العامة للأمم المتحدة الثلاثاء الماضي قرارًا بأغلبية الأصوات يدين إيران لانتهاكاتها لحقوق الإنسان وتزايد الإعدامات وقمع القوميات والأقليات الدينية.

وحاز القرار، الذي أعدته كندا وسيطُرح إلى التصويت في الجمعية العامة قريبًا، على موافقة 83 دولة مقابل 30 صوتًا معارضًا وامتناع 68 عضوًا عن التصويت.

ومن بين الدول التي عارضت القرار سلطنة عمان ولبنان والعراق وسوريا والهند وباكستان وإندونيسيا والصين وروسيا.

وامتنعت عن التصويت مصر والكويت والأردن والجزائر والمغرب وتونس وقطر والسودان وليبيا والصومال، إضاقة إلى ماليزيا والسنغال وتركيا ونيجيريا والفلبين وبنجلاديش وغيرها.

يشار إلى نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجار الله قد علق على امتناع بلاده عن التصويت على قرار مدعوم من المملكة العربية السعودية يدين انتهاكات حقوق الإنسان في إيران.

وقال “الجار الله” في تصريحات له على هامش مشاركته حفل سلطنة عمان بعيدها الوطني الـ 47، إن الموقف الذي اتخذته الكويت “ليس بجديد وانه سبق ان اتخذ سابقا”.

وأكد على انه لا يوجد موقف عربي او خليجي موحد حتى تكون الكويت في اطاره “والكويت عبرت حيال هذا الموضوع عن قناعتها”.