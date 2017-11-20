كشف الكاتب الصحفي ورئيس تحرير صحيفة “العرب” القطرية عبد الله العذبة عن فضيحة مدوية للمملكة العربية السعودية بعد الكشف عن مضمون القرار الذي تقدمت به كندا ودعمته المملكة لإدانة حقوق الإنسان في إيران، ورفضته وامتنعت عن دعمه 14 دولة عربية.

وقال “العذبة” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن” مرفقا مشروع القرار الذي تم إقراره ومفندا ادعاءات الخبير العسكري السعودي إبراهيم آل مرعي:” أهلنا في #السعودية أذكى من أن يضحك عليهم “الخبير” مرعي. تقدمت كندا بالقرار لإدانة وضع حقوق الإنسان #إيران. القرار يتضمن حقوق زواج المثليين وضد أحكام الإعدام في إيران. دولنا تقر عقوبة الإعدام،وترفض زواج المثليين. فكيف من المعقول التصويت بنعم عليه؟أين قيم الإسلام والحرمين يا إخوان؟”.

أهلنا في #السعودية أذكى من أن يضحك عليهم “الخبير” مرعي.

تقدمت كندا بالقرار لإدانة وضع حقوق الإنسان #إيران.

القرار يتضمن حقوق زواج المثليين وضد أحكام الإعدام في إيران.

دولنا تقر عقوبة الإعدام،وترفض زواج المثليين.

فكيف من المعقول التصويت بنعم عليه؟أين قيم الإسلام والحرمين يا إخوان؟ pic.twitter.com/1fihRYUGqe — عبدالله العذبة المري (@A_AlAthbah) ١٩ نوفمبر، ٢٠١٧

وأضاف في تغريدة أخرى: ” لم تتقدم #السعودية بالقرار لإدانة وضع حقوق الإنسان في #إيران، بل كندا. إنني أستغرب تصويت مندوب الرياض بنعم لقرار يدعو لزواج المثليين ومنع تطبيق عقوبة الإعدام في إيران! لعل #إمارة_أبوظبي تخطط لشرعنة زواج المثليين ولهذا دعمته، أما #جزيرة_الريتويت فقالت “ريتويت”….

لم تتقدم #السعودية بالقرار لإدانة وضع حقوق الإنسان في #إيران، بل كندا.

إنني أستغرب تصويت مندوب الرياض بنعم لقرار يدعو لزواج المثليين ومنع تطبيق عقوبة الإعدام في إيران!

لعل #إمارة_أبوظبي تخطط لشرعنة زواج المثليين ولهذا دعمته، أما #جزيرة_الريتويت فقالت “ريتويت”.. — عبدالله العذبة المري (@A_AlAthbah) ١٩ نوفمبر، ٢٠١٧

وكانت اللجنة الثالثة في الجمعية العامة للأمم المتحدة قد أصدرت الثلاثاء الماضي قرارًا بأغلبية الأصوات يدين إيران لانتهاكاتها لحقوق الإنسان وتزايد الإعدامات وقمع القوميات والأقليات الدينية.

وحاز القرار، الذي أعدته كندا وسيطُرح إلى التصويت في الجمعية العامة قريبًا، على موافقة 83 دولة مقابل 30 صوتًا معارضًا وامتناع 68 عضوًا عن التصويت.

وامتنعت عن التصويت مصر والكويت والأردن والجزائر والمغرب وتونس وقطر والسودان وليبيا والصومال، إضاقة إلى ماليزيا والسنغال وتركيا ونيجيريا والفلبين وبنجلاديش وغيرها.