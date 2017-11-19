كشف وزير الطاقة الإسرائيلي، يوفال شتاينتز، أن لإسرائيل علاقات مع دول عربية وإسلامية من بينها السعودية.

وقال “شتاينتر” ردا على سؤال لإذاعة الجيش الإسرائيلي بشأن سبب إخفاء إسرائيل علاقاتها مع السعودية: “لدينا علاقات مع دول إسلامية وعربية، جانب منها سري بالفعل ولسنا عادة الطرف الذي يخجل منها”، وفق ما نقلت وكالة “رويترز”.

وأضاف أن “الطرف الآخر هو المهتم بالتكتم على العلاقات. أما بالنسبة لنا فلا توجد مشكلة عادة، ولكننا نحترم رغبة الطرف الآخر عندما تتطور العلاقات سواء مع السعودية أو مع دول عربية أو إسلامية أخرى، وهناك علاقات أكبر كثيرا…لكننا نبقيها سرا”.

يشار إلى أنه قبل يومين، نقلت صحيفة “يسرائيل هيوم”، المقربة من رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، عن مصادر عربية رفيعة المستوى، تأكيدها وجود تعاونٍ بين إسرائيل والسعودية، وذلك بعد يوم واحد من تصريحات رئيس أركان جيش الاحتلال غادي أيزنكوت، التي أدلى بها إلى موقع “إيلاف” السعودي، في حدث غير مسبوق.

ووفقاً للمصادر ذاتها، فإن “الدولتين تقودان خطاً منسقاً لمنع تكريس الوجود الإيراني في المنطقة، وخاصة في جنوب لبنان. وتتم هذه الجهود بقيادة الولايات المتحدة والتعاون مع مصر والأردن ودول الخليج”.