شن الكاتب السعودي الليبرالي والمقرب من ولي العهد السعودي هجوما عنيفا على دولة وسلطنة عمان، واصفا إياهما بالأعداء داعيا بلاده للإنسحاب من مجلس التعاون الخليجي، مشيدا في الوقت نفسه بالإمارات والبحرين.

 

وقال “آل الشيخ” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” جزا الله الشدائد كل خير عرفت بها صديقي من عدوي . وقوف بعض الدول الخليجية والعربية في صف العدو الفارسي يتطلب منا إعادة ترتيب اصطفافاتنا السياسية وننسحب من مجلس التعاون ومنع العمانيين والكويتيين من الدخول الا بتأشيرة”.

 

وأضاف في تغريدة اخرى قائلا: ” أثبتت دولة الامارات الشقيقة وكذلك مملكة البحرين اضافة الى أبناء جنوب الأحرار انهم قولا وفعلا رمز الإخوة والوفاء في حين ان العرب الآخرين قلبوا لنا ظهر المجن.. شكرًا من القلب أيها الاشقاء الاوفياء الاحرار”.

 

ويأتي هذا الهجوم على الكويت وسلطنة عمان في وقت أصدرت فيه اللجنة الثالثة في الجمعية العامة للأمم المتحدة الثلاثاء الماضي قرارًا بأغلبية الأصوات يدين لانتهاكاتها لحقوق الإنسان وتزايد الإعدامات وقمع القوميات والأقليات الدينية.

 

وحاز القرار، الذي أعدته كندا وسيطُرح إلى التصويت في الجمعية العامة قريبًا، على موافقة 83 دولة مقابل 30 صوتًا معارضًا وامتناع 68 عضوًا عن التصويت.

 

ومن بين الدول التي عارضت القرار ولبنان والعراق وسوريا والهند وباكستان وإندونيسيا والصين وروسيا.

 

وامتنعت عن التصويت والكويت والأردن والجزائر والمغرب وتونس وقطر والسودان وليبيا والصومال، إضاقة إلى ماليزيا والسنغال وتركيا ونيجيريا والفلبين وبنجلاديش وغيرها.