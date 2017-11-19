شن الكاتب السعودي الليبرالي والمقرب من ولي العهد السعودي محمد آل الشيخ هجوما عنيفا على دولة الكويت وسلطنة عمان، واصفا إياهما بالأعداء داعيا بلاده للإنسحاب من مجلس التعاون الخليجي، مشيدا في الوقت نفسه بالإمارات والبحرين.

وقال “آل الشيخ” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” جزا الله الشدائد كل خير عرفت بها صديقي من عدوي . وقوف بعض الدول الخليجية والعربية في صف العدو الفارسي يتطلب منا إعادة ترتيب اصطفافاتنا السياسية وننسحب من مجلس التعاون ومنع العمانيين والكويتيين من الدخول الا بتأشيرة”.

جزا الله الشدائد كل خير

عرفت بها صديقي من عدوي .

وقوف بعض الدول الخليجية والعربية في صف العدو الفارسي يتطلب منا إعادة ترتيب اصطفافاتنا السياسية وننسحب من مجلس التعاون ومنع العمانيين والكويتيين من الدخول الا بتأشيرة.. — محمد آل الشيخ 🇸🇦 (@alshaikhmhmd) November 19, 2017

وأضاف في تغريدة اخرى قائلا: ” أثبتت دولة الامارات الشقيقة وكذلك مملكة البحرين اضافة الى أبناء جنوب اليمن الأحرار انهم قولا وفعلا رمز الإخوة والوفاء في حين ان العرب الآخرين قلبوا لنا ظهر المجن.. شكرًا من القلب أيها الاشقاء الاوفياء الاحرار”.

أثبتت دولة الامارات الشقيقة وكذلك مملكة البحرين اضافة الى أبناء جنوب اليمن الأحرار انهم قولا وفعلا رمز الإخوة والوفاء في حين ان العرب الآخرين قلبوا لنا ظهر المجن.. شكرًا من القلب أيها الاشقاء الاوفياء الاحرار.. — محمد آل الشيخ 🇸🇦 (@alshaikhmhmd) November 19, 2017

ويأتي هذا الهجوم على الكويت وسلطنة عمان في وقت أصدرت فيه اللجنة الثالثة في الجمعية العامة للأمم المتحدة الثلاثاء الماضي قرارًا بأغلبية الأصوات يدين إيران لانتهاكاتها لحقوق الإنسان وتزايد الإعدامات وقمع القوميات والأقليات الدينية.

وحاز القرار، الذي أعدته كندا وسيطُرح إلى التصويت في الجمعية العامة قريبًا، على موافقة 83 دولة مقابل 30 صوتًا معارضًا وامتناع 68 عضوًا عن التصويت.

ومن بين الدول التي عارضت القرار سلطنة عمان ولبنان والعراق وسوريا والهند وباكستان وإندونيسيا والصين وروسيا.

وامتنعت عن التصويت مصر والكويت والأردن والجزائر والمغرب وتونس وقطر والسودان وليبيا والصومال، إضاقة إلى ماليزيا والسنغال وتركيا ونيجيريا والفلبين وبنجلاديش وغيرها.