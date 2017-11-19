انتشر مقطع فيديو صادم على مواقع التواصل الإجتماعي، أظهر مجموعةً من الشبان السعوديين، وهم يعذبون ثعلبًا بطريقةٍ مروّعة حتّى الموت.

ويظهر مقطع الفيديو الشبان وأحدهم يحمل الثعلب ثم يضرب به الأرض بقوة شديدة عدة مرات، ويثب عاليًا ويقفز فوقة حتى خرجت الدماء من أنفه.

من جانبه، قال المتحدث بالهيئة السعودية للحياة الفطرية لصحيفة “سبق” السعودية إنه جار التأكد من الفيديو وسيتم الرد رسميًّا حول نتائج الفيديو.

وكانت المحكمة العامة بمحافظة سراة عبيدة أصدرت حكمًا شرعيًّا يقضي بالسجن 70 يومًا، والجلد تعزيرًا 118 جلدة لعدد من المتورطين في حادثة الاعتداء على ثعلب وتعذيبه بالحرق حتى الموت في محافظة سراة عبيدة؛ إذ سجلوا مقطع فيديو لاعتدائهم وبثوه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.