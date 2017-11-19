تفوّق الرياضي الأمريكي الفلسطيني الأصل محمد بلال على مواطنه تيم مينز في النزال الذي جمعهما، في مدينة سيدني الأسترالية، في دورة للفنون القتالية المختلطة.

وجاء فوز محمد بلال، الذي يحمل الجنسيتين الفلسطينية والأمريكية، بالنقاط، بقرار حكمين، بواقع: (29-28) و(29-28)، بينما أعطى الحكم الثالث الأفضلية لمواطنه “تيم مينز” وبالنتيجةِ ذاتها: (29-28).

وحقق محمد بلال (29 عاما)، بذلك، انتصاره الثالث عشر في مسيرته الاحترافية، حتى الآن، مقابل خسارتين. بينما تعرض تيم مينز (33 عاما)، للهزيمة التاسعة، مقابل 27 انتصارا وتعادل واحد.