نفت الممثلة المصرية ​سمية الخشاب​ تعرضها للتحرش، لكنها روت حادثةً تعرّضت لها إحدى الفتيات المحجبات أمامها وحدث ذلك قبل الشهرة.

وقالت “الخشاب” في برنامج “أنا وأنا” مع الإعلامية ​سمر يسري​ على قناة ON E إن أحد الأشخاص تحرّش بفتاة محجبة تماماً، فحاولت “سمية” منعه وقالت له :”خلي عندك دم”. لكنه رد عليها :”خليكي في حالك”.

وشددت سمية على أنها لو تعرض لموقف تحرش تعرف جيداً كيف تدافع عن نفسها.

كما ذكرت سمية أن الجو داخل التصوير يكون مليئ بالاحترام ولا يحصل أي تحرش.

وفي سياقٍ آخر، كشفت الفنانة سمية الخشاب، أنها تزوجت 4 مرات من ضمنهم الزواج الأخير من الفنان أحمد سعد، مشيره إلى أن كافة زيجاتها السابقة معلنة بالأسماء ومنهم رجل خليجي.