شن الكاتب القطري المعروف عبدالله العذبة، هجوما عنيفا على رئيس هيئة ومستشار “ابن سلمان” ، بعد خلطه الدين بالرياضة واستخدام المشاعر المقدسة كوسيلة لتمرير مخططاته.

 

وقال “العذبة” في لقاء له على “تلفزيون ”: “إن الأمور في المملكة وسدت لمراهقين مستشارين في الديوان الملكي، وهم وراء ما يحدث من تخبط في المملكة الآن”

 

وأضاف أن أحد هؤلاء المستشارين هو تركي آل الشيخ رئيس هيئة الرياضة، الذي يفعل الآن ما اتهم به قطر سابقا (خلط الدين بالسياسة)، وقام هو بخلط الدين بالرياضة لتمرير مخططاته حيث وجه دعوة لمنتخب المغرب ومنتخب تونس لأداء العمرة بينما تم طرد أهل قطر من الفنادق وهم يؤدون العمرة في رمضان الماضي.

 

 

وأبدى المستشار في الديوان الملكي السعودي المثير للجدل تركي آل الشيخ, فرحة عارمة بحملة الاعتقالات الواسعة التي تشنها ضد ووزراء ورجال اعمال ومسؤولين كبار في المملكة العربية السعودية تحت حجة “” ضمن اللجنة التي شكلها الملك تحت مسمى “لجنة ”.

 

وفي تغريدة رصدتها “وطن” بتاريخ 4 نوفمبر الجاري على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”, قال آل الشيخ شامتا (ليلة الأحد .. لن ينجو أحد).