شن الكاتب القطري المعروف عبدالله العذبة، هجوما عنيفا على رئيس هيئة الرياضة السعودية ومستشار “ابن سلمان” تركي آل الشيخ، بعد خلطه الدين بالرياضة واستخدام المشاعر المقدسة كوسيلة لتمرير مخططاته.

وقال “العذبة” في لقاء له على “تلفزيون قطر”: “إن الأمور في المملكة وسدت لمراهقين مستشارين في الديوان الملكي، وهم وراء ما يحدث من تخبط في المملكة الآن”

وأضاف أن أحد هؤلاء المستشارين هو تركي آل الشيخ رئيس هيئة الرياضة، الذي يفعل الآن ما اتهم به قطر سابقا (خلط الدين بالسياسة)، وقام هو بخلط الدين بالرياضة لتمرير مخططاته حيث وجه دعوة لمنتخب المغرب ومنتخب تونس لأداء العمرة بينما تم طرد أهل قطر من الفنادق وهم يؤدون العمرة في رمضان الماضي.

عبدالله بن حمد العذبة: وسد الأمر لمراهقين مستشارين في الديوان الملكي، وقام تركي آل الشيخ بخلط الدين بالرياضة فدعا منتخبات للعمرة؛ ليمرر ما يحتاجه رياضيا.. بعد طرد أهل #قطر من #مكة وهم يؤدون العمرة في #رمضان!#دليم pic.twitter.com/qWXgBhofB7 — عبدالله العذبة المري (@A_AlAthbah) November 19, 2017

وأبدى المستشار في الديوان الملكي السعودي المثير للجدل تركي آل الشيخ, فرحة عارمة بحملة الاعتقالات الواسعة التي تشنها السلطات السعودية ضد أمراء ووزراء ورجال اعمال ومسؤولين كبار في المملكة العربية السعودية تحت حجة “مكافحة الفساد” ضمن اللجنة التي شكلها الملك سلمان بن عبد العزيز تحت مسمى “لجنة مكافحة الفساد”.

وفي تغريدة رصدتها “وطن” بتاريخ 4 نوفمبر الجاري على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”, قال آل الشيخ شامتا (ليلة الأحد .. لن ينجو أحد).