السعودية شغالة تحريض على قطر ليل نهار وميزانيات مخصصه لتجمعات معادية وهم حتى موظفين بيت الله ماعطوهم رواتبهم . . . الحساب هذا اليوم برعاية @lighty_bag للشنط الجلدية 🇰🇼

A post shared by شبكة أهل قطر الأولى [email protected] (@ahalqatar) on Nov 19, 2017 at 1:17am PST