في دلالة واضحة على مدى التطبيع الذي وصلت له السعودية مع إسرائيل، قال رئيس “الكونجرس الأمريكي اليهودي”، جاك روسين، الذي زار السعودية مؤخرا وكان أحد المدعوين لحضور افتتاح مشروع “نيوم” الشهر الماضي، إنه لم يتفاجئ من حجم التعاون الاستخباراتي الأخير بين السعودية وإسرائيل.

ودون “روسي” في تغريدة له بتويتر رصدتها (وطن) ما نصه: “سافرت مؤخرا إلى المملكة العربية السعودية، وأنا لست مندهشا من الحد الذي وصلت إليه السعودية وإسرائيل في تبادل المعلومات الاستخباراتية”

I recently traveled to Saudi Arabia, and I am not surprised that Saudi Arabia and Israel are sharing intelligence. #Israel #SaudiArabia #cooperation

