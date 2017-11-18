قتل شرطي أميركي رجلاً أسود، احتجز زوجته رهينة تحت تهديد السلاح في الشارع أمام متجر في شارع “بايل” بمدينة “لاس فيغاس” الأميركية.

وأظهرت اللقطات الشرطي، ديفيد نيشيوات، وهو يصوب مسدسه نحو فيليب بيتس، 41 عاما، الذي كان يهدد زوجته بسلاح ويحتجزها رهينة، ويُسمع في الفيديو صراخ الشرطي على الزوج: “ماذا يحدث؟ ماذا تحمل في يدك؟ اترك سلاحك؟”. ثم توجه الشرطي مخاطبا المرأة: “انزلي أرضا.. ابتعدي عنه”.

وفي لحظة تالية، وبدون أن يمثل الرجل الأسود أي تهديد، أطلق الشرطي 4 رصاصات على بيتس، الذي انكفأ على وجهه دون حراك.

ونقل الرجل وزوجته إلى المستشفى، حيث لفظ الأول أنفاسه، وخضعت المرأة لعملية جراحية من جراء الإصابات التي تعرضت لها أثناء إطلاق النار.

أما ابنة الزوجين، البالغة من العمر 10 سنوات، فكانت متواجدة في موقع قريب من إطلاق النار، واصطحبها الضباط إلى مكان آمن.