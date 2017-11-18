ألقت الشرطة السعودية القبض على رجل لأنه تحدث إلى سيدة أثناء استراحة غدائه، بعدما بادأته بالكلام خارج أحد مطاعم الوجبات السريعة.

وتظهر الصور التي انتشرت على الإنترنت امرأةً تبادئ أحد العمال الحديث خلف المطعم الواقع بمكة غربي المملكة، وقد بدت علامات التوتر على الفتاة، التي تلفتت حولها مراراً خلال حديثها مع الشاب.

وانقسمت الآراء حول المقطع الذي يُظهِر الرجل والمرأة يتبادلان حديثاً مختصراً؛ فغضِب البعض من تصرفهما “غير الأخلاقي”، بينما رأى آخرون أنَّه لم يحدث أي خطأٍ فيما دار بينهما.

لكن سرعان ما تعرَّفت السلطات على الرجل وألقت القبض عليه و”عاقبته”، وفقاً لما ذكرته الشرطة، بحسب ما ذكرته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

وقال الناطق الإعلامي للشرطة، عاطي بن عطية القرشي قوله إن “إجراءات التحري وتحليل المقطع أثبتت أنَّ الموقع المشار إليه هو أحد مطاعم الوجبات السريعة، وهو قريب من إحدى المؤسسات التعليمية”.

وأضاف بحسب ما نقلت عنه صحيفة “سبق” السعودية أنَّ “إحدى الطالبات تصرفت بشكل ينافي الآداب العامة مع أحد العاملين، والذي تمّ تحديد هويته وسماع أقواله من قبل مركز الشرطة المختصّ واتخاذ اللازم حياله وفق الأنظمة والتعليمات”.