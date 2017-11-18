أقدمت عاملة منزل إثيوبية على ذبح مخدوميها، السبت، في منطقة الرابية في قضاء المتن (جبل لبنان).

ووقعت الجريمة في تمام الساعة التاسعة صباحا في منزل كل من شارل وليم سكاف مواليد 1952، وزوجته سهى كمال حتي مواليد 1960.

وأشارت الوكالة اللبنانية الرسمية إلى أن “سهى” نقلت إلى مستشفى قريب في المنطقة بحالة حرجة، لكنها ما لبثت أن فارقت الحياة، فيما يخضع الزوج إلى عناية طبية.

وقد ألقي القبض على العاملة من قبل شرطة بلدية الرابية، وتم تسليمها إلى شعبة المعلومات وهي تخضع للتحقيق لمعرفة ملابسات الجريمة بناء على إشارة النيابة العامة.