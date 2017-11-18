يبدو أن ضاحي خلفان نائب رئيس شرطة دبي وأحد “صبيان” محمد بن زايد المقربين، قد يأس من إساءته لقطر بعد الفشل الذريع للحصار، فحول دفته للهجوم على لبنان بعدما أعلن محمد بن سلمان حليف سيده “ابن زايد” الحرب عليها.

وفي تغريدة متماشية مع سياسات ولي العهد السعودي وإعلانه الحرب على لبنان، شن “خلفان” وفقا لما رصدته (وطن) هجوما عنيفا على لبنان متذرعا بتواجد حزب الله فيها، ودون ما نصه: “في ظل تهديد نصر الله لأمن الدول العربية ربما تتعرض لبنان إلى مقاطعة من دول التحالف المتضررة من تصرفات حسن نصر خامئني.”

في ظل تهديد نصر الله لأمن الدول العربية ربما تتعرض لبنان إلى مقاطعة من دول التحالف المتضررة من تصرفات حسن نصر خامئني. — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) November 18, 2017

لتثير التغريدة غضب النشطاء وخاصة اللبنانيين، الذي أمطروه بالردود النارية اللاذعة بسبب دعواته الطائفية ونظراته العنصرية للشعوب.

وبعد لبنان جيبوتي وبعد جيبوتي واليمن وقطر والعراق وسورية وليبيا الكويت و عمان الدول الصغيرة الصغيرة مشروووع رائع ولكن هذه الدول اكبر من وجودكم ياخدم الصهيونية ولن تنالوا منها — لبنة المجاهد (@mnb25411) November 18, 2017

يا .. راجل فشل تحالفكم فى اليمن وفشل فى حصار قطر ؛ لسة ها تقاطعوا لبنان كمان !!! أحساسى أنكم ها تقاطعوا كل الدول العربية ألى أن تصير كلها متوحدة ضدكم أنتم فقط وتصبحون أنتم الدول المقطوعة من بين كل الدول — ramadan elsayed (@ramadansayed00) November 18, 2017

والله ما خراب الدول العربية الا منكم بديتم بليبيا واليمن وسوريا وقطر والآن بلبنان ولا يمنع السودان في القريب لا ادري ما هي أهدافكم وأطمعاكم لكن هي اطماع يهودية — جاد شاجرة (@NLuMX8jTROnQQPs) November 18, 2017

خرفان بربك هل انت مقتنع بما تقوله بدانا نصدق انه فعلا حرب الله اصبح رقما صعب ويملك قوة كبيرة جدا ويتدخل وقوم ويفعل وهذا مخيف وفِي علم السياسة عندما تعظم الأمور وترفع من قوة الشخص ولكن ما تتكلم عنه يملك أقوى قوى في العالم وهي الإيمان والشجاعة والصدق لا اكثر — Guevarra (@Guevarr61921466) November 18, 2017

شكلكم أفلستم مع قطر 😆😂😅 شوفوا لكم شي غيرها تتسلون فيه على هذه الشعوب المقموعة المقهورة — Nabil (@Naabeeeel) November 18, 2017

آخرون رأوا أن “خلفان” لا يغرد من رأسه ويميل مع رياح “ابن زايد” وحلفاءه أينما مالت، فبعد سلسلة من الهجوم على قطر منذ بدء الأزمة ها هو يتجه إلى لبنان ويبدأ حربه عليها.

يميل أينما مالت سفن أسياده ضاحي خرفان نجس لو اغتسل ألف مرة بماء زمزم لما تطهر — المهاجر (@elmohager00) November 18, 2017

مسلسل فاشل والسعوديه هي الخسرانه بكل المحاولات من سوريا الى العراق واليمن وقطر وتركيا وحزب لله ونقلب السحر على الساحر بعد الانقلاب السعودي — صادق الزيادي (@Wrd37cSmo0716SD) November 18, 2017

والله ثم والله ان الإمارات باتقف مع حزب الله ضد السعوديه وان المجوس اقرب لها من السعوديه وكل شي واضح من سوريا واليمن — عبدالقادر (@AbdAlqader1981) November 18, 2017

أقولك ضاحي🤣

بما انكم مقاطعين قطر حاول تقاطع اسم جدك لأنه اسمه تميم🤣🤣 — خالد البكري FOX (@khalidh1234) November 18, 2017

ما أكثر نهيقك يا حمار بني صهيون — اسماعيل التميمي (@qbNJ6WxBzzSyeX1) November 18, 2017

يشار إلى أنه منذ بدء الأزمة لم يكن يمر يوم حتى يهاجم ضاحي خلفان قطر وقناة الجزيرة عبر حسابه بتويتر.

وأصبحت قناة “الجزيرة” الإخبارية هذه المنصة الإعلامية الهائلة، بمثابة “مغص معوي” مزمن ينغص على ضاحي خلفان نائب رئيس شرطة دبي حياته، حيث كان لا يكاد يمضي يوما إلا ويخص الرجل القناة القطرية بتغريدة أو أكثر عبر نافذته بتويتر سواء بالسب أو الانتقاد المسيء.

وأثارت انفرادات قناة “الجزيرة” خاصة عن فضائح الإمارات وملفاتها السوداء، وكشفها حقائق لأول مرة عن كمية الفساد والفجور في إمارة أبو ظبي تحت إشراف ابن زايد، جنون خلفان الذي أخذ يسب القناة ليل نهار.

وقبل أيام صعّد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، لهجته ضد إيران متهماً إياها بإعلان الحرب على المملكة بدعمها للحوثيين، وذلك بعد إطلاق ميليشيا الحوثي صاروخ على الرياض.

ونفت إيران على لسان أكثر من مسؤول فيها، صلتها بإطلاق الصاروخ رافضة التصريحات السعودية والأميركية التي تدينها قائلة إنها “تصريحات مدمرة ومستفزة ومحض افتراءات”.

وقال حسن نصرالله، الأمين العام لحزب الله اللبناني،الجمعة الماضية، إن لديه معلومات مؤكدة تفيد بأن المملكة العربية السعودية طلبت من إسرائيل ضرب لبنان، مضيفا ” أنا لا أتحدث عن تحليل بل أتحدث عن معلومات”.

وتابع “نصرالله” في خطابه، أن السعودية قد أعلنت الحرب على لبنان وحزب الله، واتهم السعودية بتحريض الدول العربية، وخاصة الخليجية، على اتخاذ إجراءات تصعيدية ضد لبنان.

وقال إن “الأخطر، ولكنه لا يخيفنا بالتأكيد، هو تحريض إسرائيل على ضرب لبنان، أنا لا أتحدث عن تحليل بل أتحدث عن معلومات”. مضيفا: “السعودية طلبت من إسرائيل ضرب لبنان ومستعدة أن تقدم مقابل ذلك عشرات مليارات الدولارات”

وأشار: “نستبعد بحسب الحسابات والموازين والمؤشرات والمعطيات الإقليمية والدولية أن تشن إسرائيل حربا على لبنان”.

وأضاف: “نحذر إسرائيل من أي استغلال ومن أي خطأ في التقدير للوضع الراهن في لبنان. ونحن في لبنان نراقب مع الجيش والقوى الأمنية كل احتمالات السيناريوهات الإسرائيلية”.