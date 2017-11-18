شن الشيخ القطري وحفيد مؤسس قطر عبد الله ناصر آل ثاني، هجوما عنيفا على الشيخ القطري والمعارض المزعوم الذي باع نفسه للسعودية والإمارات، سلطان بن سحيم، ناعتا إياه بالخائن الصعلوك.

وقال “آل ثاني” في تغريدة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن” مرفقا صورة “سحيم” خلال مشاركته في تجمع قبلي دعا له ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بهدف خلق فتنة بين القبائل المشتركة بين البلدين وتحريضها ضد قطر:” الخائن الصعلوك صفه تتجلى في هذا الكائن الخبيث الذي تربى من خير بلدة ثم خانها الالعنة الله على ناكر المعروف ومن والاه ومن معه ومن من يتضايق من هذه التغريدة وحسبنا الله ونعم الوكيل”.

الخائن الصعلوك صفه تتجلى في هذا الكائن الخبيث الذي تربى من خير بلدة ثم خانها الالعنة الله على ناكر المعروف ومن والاه ومن معه ومن من يتضايق من هذه التغريدة وحسبنا الله ونعم الوكيل pic.twitter.com/9Qsblyugwy — عبدالله ناصر ال ثاني (@DRaALTHANI) November 18, 2017

وأكد في تغريدة أخرى ردا على أحد المغردين الذي أشار لوجود معارضين داخل قطر، بأن قطر لم تعد تحوي أي خائن قائلا: “نحمد لله لم يعد على ارض قطر خائن ، فان كنت تريد الحقيقة هذة قطر تصمد اما حصار وهجوم 4 دول جارة وهذا دليل على قوة الجبهة الداخلية فهذا المواطن يفدي اميرة وهذا الامير يتمسك بسيادة وطنة ومقدراته فلا احد ينكر قوة الجبهة الداخلية كما هو حال الجبهه الخارجية التي عجزوا عن تركيعها”.

نحمد لله لم يعد على ارض قطر خائن ، فان كنت تريد الحقيقة هذة قطر تصمد اما حصار وهجوم 4 دول جارة وهذا دليل على قوة الجبهة الداخلية فهذا المواطن يفدي اميرة وهذا الامير يتمسك بسيادة وطنة ومقدراته فلا احد ينكر قوة الجبهة الداخلية كما هو حال الجبهه الخارجية التي عجزوا عن تركيعها https://t.co/kHBRGjE72B — عبدالله ناصر ال ثاني (@DRaALTHANI) November 18, 2017

وكان سلطان بن سحيم الموالي لدول الحصار والمحتضن من قبل النظام السعودي بعد هروبه من الدوحة لتراكم الديون عليه، خرج المعارض القطري المزعوم قد خرج يوم الجمعة الماضي في “اجتماع قبائل قحطان” محرضا ضد قطر.

وقال “بن سحيم” في كلمته التي يبدو أنها تحمل توقيع سعود القحطاني مستشار ابن سلمان الإعلامي وتتطابق لحد كبير مع نبرة تغريداته بتويتر:” جمعينا نحمل على عواتقنا مهمة إنقاذ قطر قبل أن تبتلعها الفوضى ويتلاعب بها المفسدون”.

وتابع مستكملا مزاعمه وافتراءاته: “نحن المؤسسون لقطر ونحن الذين سنطهرها من رجسها”. مضيفا “لم نبدل موقفنا ولم نغير أخلاقنا ولم نتنكر لقيمنا أبدا ولن تضعف همتنا يوما واحدا”. حسب ادعائه

وأضاف “بن سحيم” مهدداً: “أقول للسلطة في الدوحة أن الخبر ماسترون وليس ماتسمعون”.

وادّعى: “نحن المؤسسون لقطر ونحن الذين سنطهرها من رجسها”.حسب تعبيره