كشف حساب “مجتهد” الشهير بتسريباته من داخل أروقة الحكم السعودية، والتي كثيرا ما ثبتت صحتها وتنقل عنه الصحف العالمية باعتباره مصدرا موثوق، أنه يجري الآن ترتيبات لسفر الملك سلمان إلى المغرب وأنه قد يتم إكمال مخطط ولي العهد محمد بن سلمان وإعلانه ملكا للسعودية خلال أيام.

ودون “مجتهد” الذي يتابعه ما يقرب من 2 مليون شخص في تغريدة له بـ”تويتر” رصدتها (وطن) ما نصه:”استعدادات لسفر الملك إلى طنجة خلال الأيام القادمة ومحمد بن سلمان سيقرر التوقيت طبقا للتطورات”

وأشار إلى أنه قد يتزامن سفر الملك سلمان مع تنحيه عن الحكم، بالإضافة إلى تغيير كل حكام المناطق الذين تتخطى أعمارهم ٤٠ سنة.

استعدادات لسفر الملك إلى طنجة خلال الأيام القادمة ومحمد بن سلمان سيقرر التوقيت طبقا للتطورات

قد يتزامن سفر الملك مع تنحيه عن الحكم وتغيير كل حكام المناطق الذين أعمارهم فوق ٤٠ سنة — مجتهد (@mujtahidd) November 17, 2017

كما يشار إلى تطابق رواية “مجتهد”، مع ما نشرته، صحيفة “ديلي ميل” البريطانية قبل أيام، نقلًا عن مصدر مقرب من العائلة الحاكمة بالمملكة، أن “الملك يخطط للتنازل عن العرش لنجله ولي العهد محمد بن سلمان، خلال الأسبوع المقبل”.

وفي تصريحاته للصحيفة ذكر المصدر أن “خطوة التنازل عن الحكم هي الأخيرة في تمكين محمد بن سلمان من مقاليد الأمور في المملكة، التي شهدت في الشهر الماضي القبض على عدد كبير من الأمراء والوزراء السابقين في الحكومة السعودية في تحقيقات متعلقة بالفساد”.

وأشار أيضا إلى أن الملك سلمان سيمنح صلاحيات القيادة رسميًا لنجله ولي العهد و”سيلعب الملك سلمان دور’ا مثل الملكة إليزابيث في إنجلترا. سيحتفظ فقط بلقب خادم الحرمين الشريفين”.