ألقى الأمن المصري، السبت، القبض على المغنية المثيرة للجدل شيما بسبب الكليب الإباحي المسمى “عندي ظروف” والذي يحرّض على الفسق والفجور وممارسة الرذيلة، وفق جهات التحقيق.

وباشرت نيابة “النزهة”، التحقيق مع “شيما” بتهمة التحريض على الفسق، وفور حضورها للمحكمة، أصيبت بإنهيار ودخلت في نوبة بكاء هستيري.

وقالت المتهمة، خلال التحقيقات إنها حافظة للقرآن ولم تكن تنوي أن تقدم أي محتوى يثير للرذيلة.

وأضافت أنها تعرفت على المنتج والمخرج الخاصين بالفيديو وأقنعاها أنها ستقدم فناً راقياً ويفيد المجتمع والشباب كباقي الفنانات والمطربات.

يشار إلى أن كليب “عندي ظروف”، أحدث خلال الساعات الماضية، حالة جدل كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبر رواد مواقع التواصل الاجتماعي أن الكليب احتوى على أفعال فاضحة وإيحاءات جنسية.

وكان المحامي المصري أحمد مهران، مدير مركز القاهرة للدراسات القانونية تقدّم ببلاغ للنائب العام ضد المطربة شيماء أحمد وشهرتها “شيما”، مطربة كليب “عندي ظروف”، يتهمها فيه بالتحريض على الفسق والفجور وممارسة الرذيلة.