في مفاجأة من العيار الثقيل تنذر بخطر حقيقي في المملكة العربية السعودية، نقل الدكتور محمود رفعت، رئيس المعهد الأوروبي للقانون الدولي، عن ما وصفه بالمصدر الخاص أن عمليات الاعتقال الأخيرة بالمملكة طالت ما يقارب 30 سيدة من نساء الأمراء ورجال الأعمال المعتقلين بـ”الريتز كارلتون”.

ودون “رفعت” في تغريدة له بالأمس عبر حسابه الرسمي بـ”تويتر” رصدتها (وطن) ما نصه:”تم منذ قليل في السعودية اعتقال حوالي 30 من نساء الأمراء ورجال الأعمال المعتقلين في فندق #الريتس”.

مشيرا إلى أن المعتقلات منهن أكثر من 20 من نساء آل سعود وبينهم أطفال بأعمار 15 و 16 سنة، وأضاف “علما أن زوجة الملك عبدالله وزوجة الأمير نايف ونساء الأمير فهد بن عبدالعزيز محتجزات من فترة”.

تم منذ قليل في #السعودية اعتقال حوالي 30 من نساء الأمراء ورجال الأعمال المعتقلين في فندق #الريتس، المعتقلات منهن أكثر من 20 من نساء #ال_سعود وبينهم أطفال بأعمار 15 و 16 سنة، علما أن زوجة #الملك_عبدالله وزوجة الأمير نايف ونساء الأمير #فهد_بن_عبدالعزيز محتجزات من فترة

1/2 — Mahmoud Refaat (@DrMahmoudRefaat) November 17, 2017

وتابع رئيس المعهد الأوروبي للقانون الدولي أن المعلومات التي وصلته تفيد بأنه تم تصوير عمليات اعتقال النساء ونقلهن فيما يبدو للضغط على الرجال المعتقلين بفندق “الريتز كارلتون”.

وأضاف مؤكدا تولي ضباط إماراتيين التحقيق مع النساء المعتقلات: “حتى الان لم يتقرر هل يتم التحقيق معهن وتصوير التحقيقات لضغط أكبر، لكن الإمارات التي يحقق ضباطها مع معتقلين الريتز هي من تتولى كامل الأمر أيضا مع نسائهم”

المعلومات التي وصلتني تم تصوير عمليات اعتقال النساء في #السعودية ونقلهن فيما يبدو للضغط على الرجال المعتقلين بفندق #الريتس وحتى الان لم يتقرر هل يتم التحقيق معهن وتصوير التحقيقات لضغط أكبر، لكن #الإمارات التي يحقق ضباطها مع معتقلين الريتس هي من تتولى كامل الأمر أيضا مع نسائهم

2/2 — Mahmoud Refaat (@DrMahmoudRefaat) November 17, 2017

واختتم محمود رفعت تغريداته محذرا الملك سلمان:”تحذير هام وواجب: الملك سلمان، لو لم تتحرك الساعات القادمة وتركت محمد بن سلمان يطلق يد أبوظبي في نساء السعودية، سيفعلوا بنساء ال سعود وغيرهن ما فعلوا بنساء الإمارات المعتقلات، وأنت على أتم معرفة أنهم عروا النساء وصوروهن عاريات ومنهن من انتحرت”.. وفقا لنص تغريدته.

تحذير هام وواجب: #الملك_سلمان، لو لم تتحرك الساعات القادمة وتركت #محمد_بن_سلمان يطلق يد #أبوظبي في نساء #السعودية، سيفعلوا بنساء #ال_سعود وغيرهن ما فعلوا بنساء #الإمارات المعتقلات، وأنت على أتم معرفة أنهم عروا النساء وصوروهن عاريات ومنهن من انتحرت@kingsalman https://t.co/PRns3o02rP — Mahmoud Refaat (@DrMahmoudRefaat) November 17, 2017

وكانت أنباء قد تواردت في 8 نوفمبر الجاري، عن قيام السلطات السعودية باعتقال الأميرة “ريم” ابنة الأمير الوليد بن طلال، والموقوف بدوره إلى جانب عدد من الأمراء وعشرات الوزراء والمسؤولين السابقين بتهمة الفساد واستغلال النفوذ.

ونقلت مصادر خاصة لوسائل إعلام حينها، نبأ يفيد توقيف السلطات السعودية للأميرة ريم ابنة الأمير وليد بن طلال.

وأشار المصادر إلى أن السلطات السعودية أوقفت الأميرة ريم ابنة الأمير الوليد بن طلال، وهي المرة الأولى التي يتم فيها اعتقال سيدة من العائلة المالكة في موجة التوقيفات الأخيرة.

وكان آخر ظهور للأميرة ريم بنت الوليد بن طلال على صفحتها على موقع «تويتر» في أوائل نوفمبر الجاري وهي تشارك منشور تعازي مرفقا بصورة نقلا عن الأمير خالد بن طلال للتعبير عن الحزن برحيل الأمير منصور بن مقرن.