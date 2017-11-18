تعليقا على الأحداث الدائرة بالمنطقة منذ بدء الأزمة التي قادتها كل من السعودية والإمارات وكادت تعصف بالخليج، أشارت الأكاديمية والمعارضة الإماراتية، الدكتور سارة الحمادي إلى أنه كما استعان (عيال زايد) بمحمد دحلان في الثورات المضادة، أيضا ولي العهد السعودي استعان بحبيب العادلي لإحكام قبضته الأمنية على الداخل السعودي.

وقالت “الحمادي” في تغريدة لها بتويتر رصدتها (وطن) ما نصه: “#عيال_زايد استعانوا بـ #محمد_دحلان في الثورات المضادة و #محمد_بن_سلمان استعان بـ #حبيب_العادلي في لعبته الداخلية بـ #السعودية.. هؤلاء لا يعرفون إلا الفسدة والمجرمين لذلك يستعينون بهم !”

#عيال_زايد استعانوا بـ #محمد_دحلان في الثورات المضادة و #محمد_بن_سلمان استعان بـ #حبيب_العادلي في لعبته الداخلية بـ #السعودية.. هؤلاء لا يعرفون إلا الفسدة والمجرمين لذلك يستعينون بهم ! — د. سارة الحمادي (@hmadi_sara) November 18, 2017

وأضافت المعارضة الإماراتية في تغريدة أخرى مستنكرة سياسات دول الحصار: “#دول_الحصار تعاني الإفلاس وليس في جعبتها إلا الأغاني والحشود التي يجري تهديدها وكل هذا سيزول ولن تكون له نتيجة في معركة بين الأخلاق والافلاس”

#دول_الحصار تعاني الإفلاس وليس في جعبتها إلا الأغاني والحشود التي يجري تهديدها وكل هذا سيزول ولن تكون له نتيجة في معركة بين الأخلاق والافلاس — د. سارة الحمادي (@hmadi_sara) November 18, 2017

ونفت السلطات السعودية وجود أي علاقة تجمعها بحبيب العادلي آخر وزير داخلية بعهد الرئيس المصري المخلوع “مبارك”، وذلك بعد تداول أنباء عن تواجده بالمملكة وعمله كمستشار أمني لـ”ابن سلمان” وإشرافه على عمليات اعتقال الأمراء وتعذيبهم بفندق “الريتز كارلتون” في الرياض.

وقال “سعود كابلي” مدير المكتب الإعلامي بالسفارة السعودية في واشنطن، في تغريدة له بتويتر رصدتها (وطن) عبر حسابه الرسمي ردا على الخبر الذي نشرته صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية عن “العادلي”، “إنه من المؤسف أن مراسل الصحيفة لم يحط السفارة علماً بنية نشر مزاعم بإساءة معاملة المملكة للموقوفين بتهم الفساد، ولو فعل لكنا نفينا ذلك جملة وتفصيلاً.”

وأضاف “من المفترض أن تعطي نيويورك تايمز المجال للرد على مثل هذه الادعاءات وتضمينها في ما ينشر لحفظ حق الرد”

وتابع “كابلي” أن ما زعمه مراسل الصحيفة بخصوص تقديم حبيب العادلي استشارات للمملكة أمر عارٍ من الصحة، علماً أن المتحدثة الرسمية عبرت عن تفاجؤها من السؤال وطلبت فرصة للتأكد من صحة الأمر..حسب قوله.

واختتم مدير المكتب الإعلامي بسفارة المملكة في واشنطن تغريدته بالقول:”مؤسف أن @nytimes فضلت عدم انتظار الرد وقامت بتحوير ردها في هذا الخصوص ليظهر كأننا امتنعنا عن التعليق”.

ونقل الكاتب السعودي البارز جمال خاشقجي تصريحات المسؤول السعودي عبر حسابه بتويتر وفقا لما رصدته (وطن) وعلق عليها قائلا:”مدير المكتب الاعلامي بسفارتنا بواشنطن ينفي تقديم #حبيب_العادلي استشارات للمملكة. خبر جيد اذ لا يليق ببلدنا الاستعانة بمدان مثله فار من العدالة”. مضيفا “وإن كان بالمملكة يجب إعادته لمصر فورا.”