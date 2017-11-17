قال حساب “ويكليكس الخليج” المعروف على “تويتر” إن المعارض القطري المزعوم “سلطان بن سحيم” والموالي لدول الحصار، يتلقّى دعماً شهرياً من ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد يقدّر بـ10 ملايين دولار، لاستخدامها في التهجم على دولة قطر.

واكّد “ويكليكس الخليج” أن “بن سحيم” هارب من قطر على قضايا أخلاقية و مالية، ويتلقى دعما شهريا من “ابن زايد” بـ 10 ملايين دولار لجمع شيوخ و أبناء القبائل حوله في معركة “محمد بن زايد”ضد قطر .

ويكليكس الخليج : المعارض القطري”سلطان بن سحيم” الهارب من قطر على قضايا أخلاقية و مالية يتلقى دعم شهري من “محمد بن زايد” يقدر ب 10 مليون دولار شهريا لجمع شيوخ و أبناء القبائل حول “سلطان بن سحيم” فى معركة “محمد بن زايد”ضد قطر . pic.twitter.com/9rLIS1F49O — ويكليكس الخليج (@Khaleaks) ١٧ نوفمبر، ٢٠١٧

والجمعة، خرج “سلطان بن سحيم”، ليخطب في “اجتماع قبائل قحطان” محرضا ضد قطر، بأوامر مباشرة من النظام السعودي الذي يحتضنه بعد هروبه من الدوحة.

وقال “بن سحيم” في كلمته التي يبدو أنها تحمل توقيع سعود القحطاني مستشار ابن سلمان الإعلامي وتتطابق لحد كبير مع نبرة تغريداته بتويتر:” جمعينا نحمل على عواتقنا مهمة إنقاذ قطر قبل أن تبتلعها الفوضى ويتلاعب بها المفسدون”.

وتابع مستكملا مزاعمه وافتراءاته: “نحن المؤسسون لقطر ونحن الذين سنطهرها من رجسها”. مضيفا “لم نبدل موقفنا ولم نغير أخلاقنا ولم نتنكر لقيمنا أبدا ولن تضعف همتنا يوما واحدا”. حسب ادعائه

وأضاف “بن سحيم” مهدداً: “أقول للسلطة في الدوحة أن الخبر ماسترون وليس ماتسمعون”.

وادّعى: “نحن المؤسسون لقطر ونحن الذين سنطهرها من رجسها”.حسب تعبيره

وفي استعراض قبلي جديد يهدف لتأجيج الفتنة وإرهاب قطر تحت رعاية ولي العهد السعودي وبإشراف مباشر من مستشاره سعود القحطاني، تجمع المئات من أبناء قبيلة “قحطان” بالمنطقة الشرقية السعودية على حدود قطر، ظهر الجمعة، لإحداث قلاقل وبلبلة على الحدود القطرية مع السعودية.

من هو “بن سحيم”؟!

وسلطان بن سحيم، هو ابن أخت عبدالله بن علي آل ثاني، أحد أفراد الأسرة الحاكمة في قطر، المعروف بولائه للمملكة العربية السعودية، الذي دعا من وصفهم بـ”حكماء وعقلاء الأسرة وأعيان الشعب القطري”، إلى اجتماع وصفه بـ”الأخوي والوطني”، “لإعادة الأمور إلى نصابها”، وفق قوله.

وكانت وسائل إعلام دول الحصار قد احتفت قبل فترة، ببيان مصور لـ”سلطان بن سحيم آل ثاني” يؤيد فيه دعوة الشيخ عبد الله علي آل ثاني لاجتماع لأفراد الأسرة لمناقشة الأزمة الخليجية ووضع حد لها، على حد زعمه.

و “بن سحيم” لم يغادر قطر بصفته معارض لسياسة الدولة ولكن نتيجة غرقه بالديون وتلقفته مخابرات الإمارات ووعدته بتحسين وضعه وذلك عبر والدته الشيخة منى التي شجعت على الأمر وذلك لوجود أطماع سابقه لديها بتمكين ابنها لحكم قطر.

وجدد أفراد الأسرة الحاكمة في قطر البيعة للأمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني, بعد إعلان “بن سحيم” تأييده دعوة الشيخ عبد الله علي آل ثاني لاجتماع لأفراد الأسرة لمناقشة الأزمة الخليجية ووضع حد لها, مؤكدين رفضهم تجاوز الأمير تميم في تلك الدعوات المشبوهة.