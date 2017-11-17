كشفت الفنانة سمية الخشاب، أنها تزوجت 4 مرات من ضمنهم الزواج الأخير من الفنان أحمد سعد، مشيره إلى أن كافة زيجاتها السابقة معلنة بالأسماء ومنهم رجل خليجي.

وجاء تصريحات سمية الخشاب تلك في حوارها مع الإعلامية سمر يسري، ببرنامج “أنا وأنا” المذاع عبر فضائية ON E.

وسافرت سمية الخشاب إلى العاصمة الفرنسية باريس خلال اليومين الماضيين، لقضاء فترة استجمام هناك، على أن تعود القاهرة نهاية نوفمبر الجاري، لبدء نشاطها الفني للعام الجديد، خاصة بعد انشغالها خلال الأشهر الماضية بزواجها من المطرب أحمد سعد، حيث تبحث عن سيناريو جيد تخوض من خلاله السباق الرمضاني المقبل.

يذكر أن الفنانة سمية الخشاب تواجدت خلال السباق الرمضاني الماضى بمسلسل “الحلال”، وشاركها بطولته مجموعة كبيرة من الفنانين منهم بيومي فؤاد ودينا فؤاد ويسر اللوزى وفادية عبد الغني وأخرون، من تأليف سماح الحريري، وإنتاج صادق الصباح، وإخراج أحمد شفيق.