استنكر الكاتب القطري المعروف فهد العمادي، السياسات التي تنتهجها كل من السعودية والإمارات في المنطقة والتي أدت لإذكاء نار الفتنة بالخليج، مضيفا أنه لابد من حزم دولي ضدهما من أجل تكريس القانون وحتى يعلما أن مصائر الدول ليست لعبة بأيديهما.. حسب قوله.

ودون “العمادي” في تغريدة له بتويتر رصدتها (وطن) ما نصه: “النظام السعودي حشد ضده آلاف من المعارضين داخليا فالعدد تزايد اكثر من السابق بسبب الاسلوب القمعي فلانستبعد ظهور ارهابيين جدد في السعودية ومن ثم تصديرهم للخارج بسبب سياسات النظام السعودي المستبد”.

النظام السعودي حشد ضده آلاف من المعارضين داخليا فالعدد تزايد اكثر من السابق بسبب الاسلوب القمعي فلانستبعد ظهور ارهابيين جدد في السعودية ومن ثم تصديرهم للخارج بسبب سياسات النظام السعودي المستبد — فهد العمادي (@fahedalemadi) ١٧ نوفمبر، ٢٠١٧

وتابع “السعودية والامارات تمارسان البلطجة ولابد من حزم دولي ضدهما من اجل تكريس القانون وحتى يعلما ان مصائر الدول ليست لعبة بأيديهما”.

السعودية والامارات تمارسان البلطجة ولابد من حزم دولي ضدهما من اجل تكريس القانون وحتى يعلما ان مصائر الدول ليست لعبة بأيديهما — فهد العمادي (@fahedalemadi) ١٧ نوفمبر، ٢٠١٧

ولفت الكاتب القطري إلى أن حصول الأمراء السعوديين ورجال الأعمال على جنسيات أخرى، دليل على عدم ثقتهم بكل الأنظمة السعودية السابقة والحالية.

حصول الامراء السعوديين ورجال الاعمال ع جنسيات اخرى دليل على عدم ثقتهم بكل الانظمة السعودية السابقة والحالية والقادمة والاحداث الجارية تؤكد ذلك !

ماينلامون — فهد العمادي (@fahedalemadi) ١٧ نوفمبر، ٢٠١٧

واختتم “العمادي” تغريداته مهاجما النظام السعودي:”والله إن السعودية سقطت ولم تعد لها أي هيبة او ذرة احترام .. الاحترام فقط للاماكن المقدسة وارحامنا والشرفاء من الشعب .. عدا ذلك الى مزبلة التاريخ واولهم النظام السعودي واذنابه”.