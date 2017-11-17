استنكر الكاتب القطري المعروف ، السياسات التي تنتهجها كل من والإمارات في المنطقة والتي أدت لإذكاء نار بالخليج، مضيفا أنه لابد من حزم دولي ضدهما من أجل تكريس القانون وحتى يعلما أن مصائر الدول ليست لعبة بأيديهما.. حسب قوله.

 

ودون “العمادي” في تغريدة له بتويتر رصدتها (وطن) ما نصه: “ حشد ضده آلاف من المعارضين داخليا فالعدد تزايد اكثر من السابق بسبب الاسلوب القمعي فلانستبعد ظهور ارهابيين جدد في السعودية ومن ثم تصديرهم للخارج بسبب سياسات المستبد”.

وتابع “السعودية والامارات تمارسان البلطجة ولابد من حزم دولي ضدهما من اجل تكريس القانون وحتى يعلما ان مصائر الدول ليست لعبة بأيديهما”.

 

ولفت الكاتب القطري إلى أن حصول الأمراء السعوديين ورجال الأعمال على جنسيات أخرى، دليل على عدم ثقتهم بكل الأنظمة السعودية السابقة والحالية.

واختتم “العمادي” تغريداته مهاجما النظام السعودي:”والله إن السعودية سقطت ولم تعد لها أي هيبة او ذرة احترام .. الاحترام فقط للاماكن المقدسة وارحامنا والشرفاء من الشعب .. عدا ذلك الى مزبلة التاريخ واولهم النظام السعودي واذنابه”.

 