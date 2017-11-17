في إطار التحول الجديد للمملكة العربية السعودية نحو العلمانية والانفتاح الذي يقوده ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، أعلنت هيئة الترفيه عن إقامة حفل موسيقى بمقر مدينة الملك عبد الله الاقتصادية للموسيقار وعازف البيانو اللبناني ميشال فاضل والذي سيستمر على مدى يومين ويختتم اعماله اليوم الجمعة.

وفي هذا الإطار وبالرغم من الإعلام بان الحفل للعائلات فقط، كشف المغرد الشهير “مجتهد” بأن جامعة المال والأعمال بجدة خصصت باصات لنقل الطالبات للحفل اليوم الجمعة بتوجيهات من ولي العهد محمد بن سلمان.

وقال “مجتهد” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر”، رصدتها “وطن”:” بتوجيه من محمد بن سلمان جامعة المال والأعمال في جدة UBT خصصت باصات لنقل الطالبات إلى حفل الموسيقار”.

بتوجيه من محمد بن سلمان جامعة المال والأعمال في جدة UBT خصصت باصات لنقل الطالبات إلى حفل الموسيقار https://t.co/u6XqKrmmRj — مجتهد (@mujtahidd) ١٧ نوفمبر، ٢٠١٧

وكانت هيئة “الترفيه” قد أعلنت أيضا بأن العاصمة الرياض ومدينة جدة ستحتضنان أيضا حفلا للفنان اليوناني “ياني”، والمطرب العراقي كاظم الساهر.

ووفقا لما أعلنته هيئة الترفيه، وسيحيي عازف البيانو العالمي “ياني” قريباً 4 حفلات في السعودية، تحتضنها جدة والرياض بواقع حفلتين في كل مدينة، وذلك بإشراف هيئة الترفيه.

وستحتضن مدينة الملك عبدالله الاقتصادية في جدة أولى الحفلات في 30 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، وحفلة أخرى في الأول من كانون الأول /ديسمبر المقبل، ثم ينتقل “ياني” إلى مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض للقاء جمهور العاصمة يومي 3 و4 ديسمبر.

وسبق لهيئة الترفيه تنظيم حفلة كبيرة للموسيقار المصري الشهير عمر خيرت في “جمان بارك” في المدينة الاقتصادية بجدة في 3 آذار/مارس الماضي.