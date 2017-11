صرحت وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاغون” بأنها وجهت بالخطأ طلبا للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على صفحتها الخاصة على موقع التدوين المصغر”تويتر” تدعوه فيه الى الاستقالة.

وقامت وزارة الدفاع الأمريكية بحذف تغريدة كانت قد نشرتها عن طريق الخطأ على صفحتها الخاصة على “تويتر” وتدعو برحيل ترامب عن الرئاسة، بحسب ما نشر موقع “بوليتكو”.

من جانبه، أعاد حساب آخر بعنوان: proudresister ، نشر ما ورد في تغريدة البنتاغون، ودعا فيها الى استقالة ترامب، وكذلك كل من السيناتور الديمقراطي إلافرانكينا وروي مور، اللذين اتهما بالتحرش الجنسي.

The solution is simple…

Roy Moore: Step down from the race.

Al Franken: Resign from congress.

Donald Trump: Resign from the presidency.

GOP: Stop making sexual assault a partisan issue. It’s a crime as is your hypocrisy.

— PROUD RESISTER 👊 (@ProudResister) ١٦ نوفمبر، ٢٠١٧