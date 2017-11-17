كشفت جينا جيمسون، ممثلة الأفلام الإباحية، تفاصيل علاقتها بأندر تيكر أسطورة المصارعة الحرة، بعد إعلان عودته للمشاركة بمنافسات المصارعة الحرة، في يناير المقبل.

وذكرت صحيفة “ذا صن” الإنجليزية أن جيمسون أكدت فى سيرتها الذاتية أنها كانت على علاقة بأسطورة المصارعة الحرة، عندما كان عمرها 16 عاما.

وقالت جيمسون إنها كانت على علاقة بالأسطورة أندر تيكر، وإن الرجل المخيف للغاية كان في الحقيقة يخاف منها.

وأشارت إلى أنها تعرفت على أندر تيكر عندما كانت تعمل في محل لرسم الوشم، وكان يزوره نجم WWE، لرسم الوشم، وأنها أصبحت صديقة له بعد ذلك واستطاعت السيطرة على قلبه.

وأضافت جيمسون: “كان يضع الناس في التوابيت ويشعل النار بهم داخل الحلبة، والشيء المخيف هو أنه لم يكن يفعل ذلك عن طريق الخداع والتمثيل، ولكن كان يفعل ذلك بالفعل”.

وادعت جيمسون قائلة: “على الرغم من كونه واحدا من المصارعين الأكثر تخويفا على هذا الكوكب، إلا أنه فى الواقع كان يخاف مني”.

وأكدت أنه كان يتصدى لمن يضايقها خلال عملها، وأنه هدد أحد الرجال الذي كان يضايقها بأنه سيضعه في التابوت ويشعل النيران به.

وأشارت جيمسون إلى أن علاقتها انتهت مع أندر تيكر بعد أن هددها بالخطف بسبب أحد أصدقائها، وقال لها: “أنا ذاهب لركل صديقك، وبعدها سأخطفك لمكان بعيد”، ولم تلتق به مجددا منذ تلك اللحظة.