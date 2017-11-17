في واقعة تعكس حالة الانحدار والضياع التي أوصل بها النظام السعودي أبناء شعبه من خلال الخطب الرنانة والموقف العاجزة مما جعلهم ينظرون إلى اتفه الأمور باعتباره انجازا وطنيا، أعلن أحد أفراد قبيلة بني هاجر تغيير اسم ابنه إلى “شافي” بعد أن كان قد أطلق عليه اسم “تميم”.

ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، فقد أعلن والد الطفل خلال تجمع لأبناء القبيلة دعا إليه ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بهدف زرع فتنة بين القبائل المشتركة بين السعودية وقطر، إلى تغيير اسم نجله “تميم” البالغ من العمر عامين إلى اسم “شافي” وهو اسم القبيلة الكبير التي ينتمي إليها.

ومحاولة منه لتبرير موقفه وربما خوفا من مصير مجهول ينتظره من المملكة التي اعتبرت التعاطف مع قطر أو التقرب منها جريمة يعاقب عليها القانون، زعم والد الطفل انه أطلق اسم “تميم” على نجله محبة في الاسم فقط، وليس محبة بأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

وما إن أعلن والد الطفل ما أعلنه، حتى تعالت الهتافات في حين أقدم جمع غفير برمي غطاء رأسه “الشماغ” وكأنه قد فتح الأندلس.

من جانبهم استنكر المغردون ما فعله والد الطفل، مؤكدين بان الامر لا يعدوا أن يكون “مهايطة” ونفاق وأسلوب جديد للحصول على دعم مالي ممن يشجعون على هذه الأفعال.

نفاق غير الاسم وانت ساكت ولا طريقة الشحده الجديده — Sarah Saroon (@SarahSaroon123) ١٧ نوفمبر، ٢٠١٧

اللهم لك الحمد على نعمة العقل — فارس العصيمي (@Faris1762) ١٦ نوفمبر، ٢٠١٧

ياربي ياتخلف ليه انت يوم سميته عشان تميم قطر اكيد لا اجل ليش تغيره جهل وهياط — hno (@hnoo2020o) ١٧ نوفمبر، ٢٠١٧