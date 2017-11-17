تداول ناشطون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” مقطع فيديو لوكيل وزارة الدفاع في الإمارات اللواء ركن طيار عبد الله السيد الهاشمي، يكشف فيه عن خضوعه التام للإله الذي اختاره من وجه نظره محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي.

ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، فقد أوضح “الهاشمي” خلال مشاركته في احد المؤتمرات الأمنية بالولايات المتحدة الأمريكية أنه يعبد ولي عهد أبو ظبي ووزير الدفاع محمد بن زايد.

وقال “الهاشمي” ردا على سؤال المذيع له حول ما هي رؤية الإمارات وما الذي تريد إيصاله إلى واشنطن؟ ، ليجيب قائلا:” الرسالة التي أريد إيصالها أنه عليكم أن تستمعوا إلى محمد بن زايد لأنه قائدنا والحكمة تنبثق منه”.

وأردف قائلا: ” ونحن نتوجه إليه ونعبده هذا فقط ما أريد أن أقوله”.