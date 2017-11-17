زارَ وزير الخارجية ونائب رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الدكتور صائب عريقات المتواجد في الولايات المتحدة للاطمئنان على صحته بعد خضوعه مؤخرا لعملية زراعة رئة.

نائب رئيس الوزراء وزير خارجية #قطر الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني الذي يزور أميركا قام بزيارة أمين سر اللجنة التنفيذية الفلسطينية صائب عريقات لتهنئته بنجاح العملية الجراحية ..

صاحب واجب دائما بوعبدالرحمن .. pic.twitter.com/EVduLdWlBH — جابر الحرمي (@jaberalharmi) ١٧ نوفمبر، ٢٠١٧

وكان فريق طبي في مستشفى “إنوفا” بولاية فيرجينيا الأميركية، قد اعلن فجر يوم الجمعة 12 أكتوبر/تشرين أول الماضي، عن نجاح عملية زراعة الرئة لأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات.

ويعاني عريقات، منذ سنوات، من فيروس فريد في الرئة تسبب له بحالة تليف رئوي، جعلته بحاجة ماسة إلى زرع رئة.

وجاءت زيارة وزير الخارجية القطري للدكتور صائب عريقات في أعقاب زيارة يقوم بها الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني للولايات المتحدة، حيث جلسة مباحثات في مبنى الكونغرس مع رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي السيناتور بوب كوركر.

كما اجتمع وزير الخارجية مع السيناتور بن كاردن نائب رئيس لجنة العلاقات الخارجية، والسيناتور جاك ريد نائب رئيس لجنة الخدمات العسكرية، والسيناتور كوري غاردنر، والسيناتور ليندسي غراهام، كل على حدة.

وتناولت المباحثات العلاقات الثنائية بين قطر والولايات المتحدة، إضافة إلى بحث تطورات الأوضاع في الخليج والمنطقة العربية، فضلا عن عدد من القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك.