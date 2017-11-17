في استعراض قبلي جديد يهدف لتأجيج الفتنة وإرهاب قطر تحت رعاية ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وبإشراف مباشر من مستشاره سعود القحطاني، تجمع المئات من أبناء قبيلة “قحطان” بالمنطقة الشرقية السعودية على حدود قطر، ظهر الجمعة، لإحداث قلاقل وبلبلة على الحدود القطرية مع السعودية.

وتداول ناشطون بـ”تويتر” مقطع فيديو لعدد من السيارات فى طريقها لجوف قبيلة “الهواجر” بالمنطقة الشرقية بزعم التضامن مع شيخ شمل قبيلة بنى هاجر بعد سحب الجنسية القطرية منه.

وبتوجيه من سعود القحطاني (دليم) مستشار ابن سلمان الذي يغدق الأموال والنفوذ على شيوخ القبائل المعادية لقطر، اجتمع أمس، الخميس، شيوخ قبائل “قحطان” و”الهواجر” استعدادا لحشد أبناء قبائلهم اليوم على الحدود “القطرية ـ السعودية” في محاولة لإرهاب قطر بعد الفشل الذريع للحصار الجائر.

وتوالت ردود الأفعال من قبل النشطاء والسياسيين على الأساليب التي ينتهجها ابن سلمان، محذرين من أنه يقود المنطقة للهلاك بإشعالة الفتن ودسه المشاحنات بين القبائل والشعوب.

علموا قهوجي الدب الداشر يخفف من الهياط

حسابه تحول هياط وقبيلة حسيت انه بيترقى من قهوجي الى قائد مليشيا!#قبايل_قحطان pic.twitter.com/JTvbboM0JN — غانم الدوسري (@GhanemAlmasarir) ١٧ نوفمبر، ٢٠١٧

#قبايل_قحطان

الاحق في التجمع هو لتحرير فلسطين من الصهاينه ليس لتحرير شعب من اميره الذي اكرمه واعطاه حقوقه الا ترون اننا نعيش بفقر وعطاله وغلاء اسعار واغلب الشعب تحت خط الفقر وفي اغنى دوله يوجد لدينا من ياكل من الزباله فاولى ان تحررو انفسكم فانتم لستم بجهله ولا سفهاء تأخذكم الحميه — شخصية مستهدفه (@RASHEDx1x) ١٧ نوفمبر، ٢٠١٧

#قبايل_قحطان

في ايام السلم كانت السلطه #السعودية تنشر الفرقه والعداوة والبغضاء والعنصرية بين القبائل بدخول الذباب باسماء القبائل لتحقيق مبدأ لا يتخلون عنه وهو (فرق تسد) كمبدأهم (جوع كلب يجيك) واما الان فاحتاجوهم لمصلحتهم ولتغطية فشلهم الذريع وخططهم الغبيه — شخصية مستهدفه (@RASHEDx1x) ١٧ نوفمبر، ٢٠١٧

قبل الإسلام كنا قبائل متفرقة ترعى الأغنام، جاء الإسلام فجعل منا أمة ترعى الأمم، تركنا ديننا فصرنا أغناماً ترعاها الأمم.

#قبايل_قحطان — قلب اسود|Black heart (@Blackheart_x3) ١٧ نوفمبر، ٢٠١٧

كما استنكر العديد من النشطاء أفعال محمد ابن سلمان الصبيانية التي ستؤجج الخليج نارا.حسب رأيهم

#قبائل_قحطان هم شيوخ الجنوب وامارتهم المعروفه بأسم امارة ال عايض اسقطها ابن سعود واملاكهم واراضيهم اصبحت ملك لابن سعود والان يريدون العبث بهم في شمال وغرب وشرق #السعودية لتشتيت شملهم — سليمان باشا (@slymanbbbb) ١٧ نوفمبر، ٢٠١٧

هياط وخساير عالفاضي ولاهزيتو في شعره من اصغر قطري .. الحفل حاله حال حفل ابن حثلين 😅 والله لو متبرعين بفلوس الحفل للمساكين اللي عندكم كان ابرك .. #قبايل_قحطان — لبييه يابلادي قطر ❤️ (@221Qtr) ١٧ نوفمبر، ٢٠١٧

#قبايل_قحطان

لاحول ولاقوة الا بالله متى يخلص هياط القبايل كل مره طالعين لنا بتاق ؟ pic.twitter.com/aoAOCO6r4O — Elif 🕊. (@llnvrl) ١٧ نوفمبر، ٢٠١٧

يذكر أن السلطات السعودية سبق وأن دعمت وموّلت تنظيم حفل استقبال ومساندة للشيخ “طالب آل مُرّة “،عُقد لأفراد القبيلة في السعودية والخليج بداية شهر سبتمبر الماضي في مدينة الأحساء، بهدف تحشيد أفراد القبيلة للعمل على إسقاط نظام الحكم القطري من الداخل.

وأيضا في سابقة تاريخية ومشهد يشابه أيام الحروب القبلية والجاهلية، احتشد في أكتوبر الماضي، عدد من مواطني السعودية المنتمين لقبائل “يام” وآل حثلين “العجمان”، بأمر شخصي من ابن سلمان وسط وادي العجمان في صحراء النعيرية الواقعة شمال شرق المملكة.

وقالت مصادر قبلية من المنظمين للحفل الذي كلّف مئات الملايين من الريالات السعودية أن الحفل جاء تلبية لدعوة شخصية من ولي العهد والملك الغير متوج محمد بن سلمان الذي أناب خاله الشيخ فهد بن حثلين لتمثيله في هذه المناسبة, التي تبدو أنها أكبر تحشيد للقبائل لدعوة المواطنيين القطريين المنتمين لها ببدء “الثورة” وإحداث قلاقل وبلبلة وأعمال شغب داخل وعلى جانب الحدود القطرية مع السعودية.

ويقوم النظام السعودي بعزم وتدشين خطة عمل وفقا لسيناريو خبيث مافق عليه لإعلان “حكومة منفى” ولتحشيد المواطنين القطريين المنتمين لقبيلة آل مُرّة ويام للقيام بأعمال شغب وتخريب والخروج في مظاهرات والمطالبة بتدخل عسكري لدول الخليج في قطر، تنفيذا للمخطط الذي وضعه ولي عهد ابو ظبي محمد بن زايد، مستغلا تعطش “ابن سلمان” لكرسي العرش.