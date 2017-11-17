فيما يمكن اعتباره إشارة البدء لحث الكتائب الإلكترونية التابعة للديوان الملكي السعودي، اتهم المستشار بالديوان الملكي ورئيس هيئة الرياضة تركي آل الشيخ، رئيس اللجنة الأولمبية في الاتحاد الآسيوي الشيخ أحمد الفهد الصباح بالعمالة لقطر.

وغرّد آل الشيخ عبر حسابه الرسمي على موقع “تويتر”، ، قائلًا: “راح يأخذ التعليمات .. نشوف !”، مستشهدًا بصورة لجدول رحلات طيران تضمن اسم “أحمد الفهد”، قادمًا من العاصمة القطرية “الدوحة”.

راح يأخذ التعليمات ..

نشوف ..! pic.twitter.com/rsYV0v5kcg — تركي آل الشيخ (@Turki_alalshikh) ١٥ نوفمبر، ٢٠١٧

وفور نشر “آل الشيخ” تغريدته، شنت الكتائب الإلكترونية هجوما عنيفا على أحمد الفهد، واشتدت الحملة مساء الخميس حيث دشنت اللجان هاشتاجا على موقع التدوين المصغر “تويتر” بعنوان: “#القزم_احمد_الفهد_عميل_قطري”، لم يتركوا فيه شتيمة ولا مسبة إلا ونسبوها في حقه خاصة من قبل المغردين من قبل الديوان الملكي.

احمد الفهد …

بالفعل لقد حانت ساعة الحقيقة

و الحقيقة دائماً تكون مُره على من هم مثلك#القزم_احمد_الفهد_عميل_قطري

.https://t.co/DO0kSgiO33 — عبدالعزيز المريسل (@ALMRISEUL) ١٦ نوفمبر، ٢٠١٧

قطر الراعي الرسمي وتكاد تكون الحصري لكل الخونة لأوطانهم والإرهابيين والمرتشين في العالم وليس غريبا زيارة مثل هذا العميل للدوحة فقد اصحبت قبلة له وامثاله ممن باعوا ضمائرهم

#القزم_احمد_الفهد_عميل_قطري — DR.Mohamad ALHdla (@drmohamadalhdla) ١٦ نوفمبر، ٢٠١٧

#القزم_احمد_الفهد_عميل_قطري كما قلنا سابقا ان الكويتين يعلمون بانه لم ينفع بلدهم بحكم حبه لذاته وانه فقط يسعى لمصالحه الشخصيه وكما فضحه تركي ال شيخ بقدومه لقطر ليطالب بالمحافظه لهم بكاس العالم اللذي سيحلمون فيه كثير 😊 — عبدالله عبدالمحسن (@abo_odi73) ١٦ نوفمبر، ٢٠١٧

إلا ان اخطر ما جاء في الهجوم على الشيخ أحمد الفهد، هو تهديدة امير سعودي له بالقتل.

وقال الأمير نايف بن ناصر آل سعود في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:”كل من عادى المملكة العربية السعودية سنجعله قزم ومن ثم نخفيه والتاريخ يشهد #القزم_احمد_الفهد_عميل_قطري”.

كل من عادى المملكة العربية السعودية سنجعله قزم ومن ثم نخفيه والتاريخ يشهد #القزم_احمد_الفهد_عميل_قطري — نايف بن ناصر آل سعود (@naif_naser023) ١٦ نوفمبر، ٢٠١٧

وكان رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية، تركي آل الشيخ، وصف الكويتي أحمد الفهد، قبل أيام بأنه “أصغر من أن يُهدِّد المملكة العربية السعودية ورياضتها”. على حد قوله.

جدير بالذكر، أن التصريحات التي أدلى بها رئيس الهيئة العامة للرياضة في السعودية تركي آل الشيخ، نهاية الشهر الماضي، حول ما أسماهم بـ”أقزام آسيا”، أثارت حالة من الجدل بين المتابعين للمجال الرياضي؛ نظرًا لتفسيرها على أنها هجوم مباشر على الكويتي أحمد الفهد.