أعلنت القنصلية العامة الليبية لدى تونس، الجمعة، أنها كلَّفت محامين برفع دعوى قضائية ضد قناة تونسية بسبب “الاستهزاء بالشعب الليبي” خلال برنامج بثّته مؤخرًا.

وقالت القنصلية خلال خطاب موجَّه للمحامين، إنها تكلفهم برفع دعوى قضائية ضد القناة التاسعة التونسية بخصوص “الاستهزاء بثقافة ولهجة المجتمع الليبي وتكوينه الجغرافي”.

وجاء التكليف برفع الدعوى ضد الضيف طارق بلعوش، وهو ممثل كوميدي تونسي، والمذيع أمين قارة “لما بدر منهما” في برنامج بثته القناة التاسعة التونسية، الأربعاء الماضي. وفق ما ذكرت وكالة “الاناضول” التركية.

ولم يحدد الخطاب المحكمة التي سيتم رفع الدعوى أمامها ضد القناة التونسية.

من جهة أخرى، قالت القنصلية في مذكرة شفوية بعثت بها إلى إدارة الشؤون القنصلية في وزارة الخارجية التونسية إنها تابعت “بقلق شديد” ما تم إذاعته خلال حلقة تلفزيونية للبرنامج عبر قناة “التاسعة”.

وأضافت أن “اللقاء تمحور بشكل تهكّمي وكوميدي استفزازي مُهين يمسّ كرامة الشعب الليبي، ويمسّ أيضًا مناطق جغرافية ليبية بعينها”.

وتابعت القنصلية أن محتوى البرنامج التلفزيوني “يمسّ أيضًا النسيج الاجتماعي بين الشعبين (التونسي والليبي)، ويعزز حالة الاحتقان المفتعلة بفعل فاعل، ويدفع بالعلاقة الأخوية بين البلدين إلى منزلق خطير لا تحمد عقباه”.

واعتبرت القنصلية في المذكرة، أن هذا التصرف من قِبل القناة “يخرج عن نطاق الاحترام، وأواصر الأخوة المتبادلة”.

وأعربت عن “احتجاجها على هذا العمل غير الأخلاقي، والذي خرج عن شرف المهنة الإعلامية”.

وكان الفنان الكوميدي التونسي “طارق بلعوش”، علَّق في أحد البرامج التي تبثها القناة، على عدم تأهل المنتخب الليبي لكرة القدم إلى المونديال، بعد تعادله، السبت الماضي، دون أهداف مع مضيفه التونسي، الذي منحه التعادل تذكرة التأهل للمرة الخامسة في تاريخه.