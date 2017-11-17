شن الأمير السعودي خالد آل سعود هجوما عنيفا على الشاعر والملحن اللبناني فارس إسكندر، الذي تداول له النشطاء مقطعا أثار جدلا واسعا وهو يغني أثناء ما يبدو أنها مأدبة غداء، ويسيء للمقدسات الإسلامية حيث يتوعد في كلماته بأنه “سيقتلع الكعبة المشرفة”.

وتعليقا على إساءة “اسكندر” للمقدسات الإسلامية، دون الأمير السعودي في تغريدة له بتويتر رصدتها (وطن) ما نصه:”فك الله رقبتك يا #فارس_اسكندر …متى نفهم أن هؤلاء لا يتمنون لنا ولا لمقدساتنا إلا كل شر…..الطيبة ماعاد تنفع.”

فك الله رقبتك يا #فارس_اسكندر …

متى نفهم أن هؤلاء لا يتمنون لنا ولا لمقدساتنا إلا كل شر…..الطيبة ماعاد تنفع. https://t.co/lFLHHEXhPp — خالد آل سعود 🇸🇦 (@KAFTA78) ١٦ نوفمبر، ٢٠١٧

وكان مقطعٌ مصور قد أثار جدلا واسعا للشاعر والملحن اللبناني فارس إسكندر وهو يغني أثناء ما يبدو أنها مأدبة غداء، ويسيء للمقدسات الإسلامية حيث يتوعد في كلماته بأنه “سيقتلع الكعبة المشرفة”.

كلمات الشاعر اللبناني (المؤيد لحزب الله) أثارت موجة غضب عارمة ضده بمواقع التواصل، حيث اعتبرت مسيئة للمقدسات الإسلامية، ودعوة لإثارة النعرات الطائفية وإهانة جميع المسلمين في لبنان والعالم.

وكان “إسكندر” يقول في أغنيته وفقا للمقطع المتداول على نطاق واسع: “لا تظنوا القصة صعبة.. صعبة الخبريبة..صعبة.. اذا بدنا بنجيب الحريري اذا بدنا بنفك الكعبة!”

وأثارت أغنية “فارس إسكندر” موجة غضب عارمة بين النشطاء، الذين عبروا عن رفضهم واستنكارهم لمثل هذه الأعمال الطائفية التي تغذي النعرات وتنشر الفتن بين أصحاب الديانات.