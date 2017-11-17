انتقد وزير الخارجية الألماني زيغمار غابريال بشدة تصرفات السعودية مع رئيس الوزراء اللبناني المستقيل سعد الحريري ووصفها بأنها “ليست معتادة”، كما هاجم سياسة الرياض في ملفات عدة بالمنطقة.

وجاءت تصريحات غابريال خلال لقاء عقده أمس الخميس مع نظيره اللبناني جبران باسيل في برلين لبحث تداعيات تقديم الحريري استقالته بشكل مفاجئ أثناء زيارته السعودية مطلع الشهر الجاري.بحسب “الجزيرة”

وقال الوزير الألماني “إن هناك إشارة مشتركة من جانب أوروبا إلى أن روح المغامرة التي تتسع هناك منذ أشهر عدة لن تكون مقبولة ولن نسكت عنها”.

وأضاف “بعد الأزمة الإنسانية والحرب في اليمن وما حدث من صراع مع قطر، صارت هناك منهجية للتعامل مع الأشياء وصلت ذروتها الآن في التعامل مع لبنان”.

وحول ما إذا كان من الممكن ابتزاز الحريري بعدم السماح لأسرته بالسفر معه إلى باريس، قال غابريال إنه مقتنع بأن لا أحد يمكنه “منع رئيس الوزراء اللبناني وأسرته من قبول الدعوة لزيارة فرنسا”.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون دعا رئيس الوزراء اللبناني المستقيل سعد الحريري وأسرته إلى زيارة باريس.

وقال الرئيس الفرنسي إن الدعوة الموجهة للحريري ليست عرضا لمنفى سياسي، وأعلن لاحقا أنه وأسرته سيصلون إلى باريس غدا السبت.

أما وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل فقال إن الحريري يجب أن يتمكن من السفر “دون أي تضييق”.