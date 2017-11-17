قدمت ملكة جمال العراق سارة عيدان، اعتذارا لجمهورها بعد نشرها صورة “سيلفي” عبر صفحتها بموقع التواصل “انستجرام” جمعتها بملكة جمال إسرائيل “هدار جندلسمان” خلال مسابقة ملكة جمال الكون في أمريكا.

وكانت سارة عيدان التقطت صورة سيلفي مع منافستها الإسرائيلية هدار جندلسمان خلال المسابقة، ونشرتها على حسابها في موقع “انستغرام” وذيلتها بتعليق جاء فيه: “تحية سلام وحب من ملكتي جمال العراق وإسرائيل”، وهي الصورة التي انهالت عليها العديد من التعليقات الغاضبة.

Peace and Love from Miss Iraq and Miss Israel ❤️❤️💕💕 #missuniverse A post shared by Sarah Idan (Sarai) سارة عيدان (@sarahidan) on Nov 13, 2017 at 2:51pm PST

نفس الصورة نشرتها كذلك ملكة جمال إسرائيل، وأثارت تلك الصورة غضب العديد من العراقيين على مواقع التواصل، الأمر الذي دعا ملكة جمال العراق الى نشر تعليق مطوّل لها عبر نفس المنصة، روت فيها القصة وراء الصورة، حيث أشارت الى أن ملكة جمال اسرائيل ألقت التحية عليها وسألتها إذا كانت ترغب في التقاط صورة “سيلفي” معها فأخبرتها أنها تود السلام أيضاً.”

وقالت “عيدان” على صفحتها بموع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “التقيت ملكة جمال إسرائيل والتقطت معها الصور، وأخبرتني أنها كانت تأمل أن يعم السلام بين الديانتين الإسلامية واليهودية، وأنها لا ترغب بمشاهدة أطفال مرغمين على الخدمة في الجيش”.

وأضافت عيدان “واجهت انتقادات كثيرة بسبب نشر صورة مع ملكة جمال إسرائيل التي تتمنى نشر رسالة السلام”.

وبعد أكثر من أربعين عاما من غياب العراق عن مسابقات ملكات جمال العالم، تشارك ملكة جمال العراق سارة عيدان، في مسابقة ملكة جمال الكون التي ستقام بمدينة “لاس فيغاس” في الولايات المتحدة الأميركية، في 26 نوفمبرالجاري.

وتعود آخر مشاركة للعراق في المسابقة إلى عام 1972، عندما مثلت العراق “وجدان سليمان” في المسابقة التي جرت بورتوريكو.

وتصف سارة عيدان نفسها بأنها مغنية وكاتبة أغان وعازفة، وحصلت على فرصة للسفر إلى الولايات المتحدة، حيث نالت لقب ملكة جمال العراق في الولايات المتحدة الأميركية العام الماضي.