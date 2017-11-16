كشفت صحيفة “الأخبار” اللبنانية الخميس عن أن السعودية تهدد بتجميد عضوية لبنان في الجامعة العربية.

ونقلت الصحيفة عن مصادر دبلوماسية عربية أن “الرياض تقوم بمشاورات مع بعض الدول العربية تحضيراً لاجتماع مجلس وزراء الخارجية العرب في القاهرة الأحد المقبل وأنها تبلغهم أنها ستبرز أدلة تثبت تورط حزب الله في عملية تجميع الصواريخ التي تحصل في اليمن وتوجه نحو السعودية، وكيف أنها تمتلك تفاصيل دقيقة عن نقل أجزاء الصواريخ عبر مراكب صغيرة من إيران إلى اليمن حيث يعمل حزب الله على جمع القطع في صنعاء ومساعدة الحوثيين على إطلاق الصواريخ نحو الأراضي السعودية”.

وأضافت أن “السعودية ستطلب إدانة حزب الله بصورة واضحة، مشترطة إدانة لبنان للحزب أيضاً. وفي حال رفض لبنان تنفيذ الأوامر السعودية، فستقترح الرياض تجميد عضويته في الجامعة”.

ونقلت عن مصادر مطّلعة في الخارجية العراقية القول إن العراق لن يشارك في اجتماع القاهرة بوفدٍ يرأسه وزير الخارجية إبراهيم الجعفري، بل سيمثّله أحد وكلائه.

وأضافت أن الرياض تضغط على الوزراء العرب لتحصيل إجماعٍ على “إدانة طهران وحزب الله في ما يتعلق بالصاروخ اليمني الذي استهدف مطار الرياض”.