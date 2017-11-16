كشفت صحيفة “الأخبار” اللبنانية الخميس عن أن تهدد بتجميد عضوية في الجامعة العربية.

 

ونقلت الصحيفة عن مصادر دبلوماسية عربية أن “ تقوم بمشاورات مع بعض الدول العربية تحضيراً لاجتماع مجلس وزراء الخارجية في الأحد المقبل وأنها تبلغهم أنها ستبرز أدلة تثبت تورط في عملية تجميع الصواريخ التي تحصل في وتوجه نحو السعودية، وكيف أنها تمتلك تفاصيل دقيقة عن نقل أجزاء الصواريخ عبر مراكب صغيرة من إلى حيث يعمل على جمع القطع في صنعاء ومساعدة الحوثيين على إطلاق الصواريخ نحو الأراضي السعودية”.

 

وأضافت أن “السعودية ستطلب إدانة حزب الله بصورة واضحة، مشترطة إدانة لبنان للحزب أيضاً. وفي حال رفض لبنان تنفيذ الأوامر السعودية، فستقترح الرياض تجميد عضويته في الجامعة”.

 

ونقلت عن مصادر مطّلعة في الخارجية العراقية القول إن لن يشارك في اجتماع القاهرة بوفدٍ يرأسه وزير الخارجية إبراهيم الجعفري، بل سيمثّله أحد وكلائه.

 

وأضافت أن الرياض تضغط على الوزراء العرب لتحصيل إجماعٍ على “إدانة طهران وحزب الله في ما يتعلق بالصاروخ اليمني الذي استهدف مطار الرياض”.

 

 