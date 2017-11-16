كشفت تسريبات إعلامية عن توجيهات أصدرها, ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد, إلى مرتزقته في محافظة عدن اليمنية بنقل معتقلين يمنيين إلى قاعدة إماراتية في أريتريا.

وبحسب حساب “نحو الحرية” الشهير على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”, وفق ما رصدت “وطن” فإن ابن زايد أمر بنقل المعتقلين اليمنيين من عدن إلى القاعدة الإماراتية في أريتريا.

محمد بن زايد يأمر بنقل معتقلين يمنيين من #عدن إلى قاعدة إماراتية في #أريتريا pic.twitter.com/sMFSxHLvA9 — نحو الحرية (@hureyaksa) November 16, 2017

وتدير الامارات سجون سرية في مدن عدن والمكلا وسقطرى وحضرموت جنوب اليمن تدار خارج القانون من قبل تشكيلات عسكرية خارجة عن سيطرة السلطة اليمنية، وهذه التشكيلات تشرف عليها قوات إماراتية.

تلك المعتقلات تديرها تشكيلات عسكرية، منها قوات الحزام الأمني في عدن وقوات النخبة الحضرمية في المكلا الخاضعتان بصورة مباشرة لإشراف دولة الإمارات العربية المتحدة العضوة في التحالف العربي.

التقارير أشارت إلى أن المعتقلين في هذه السجون السرية وحسب اعترافاتهم يتعرضون لصنوف شتى من التعذيب الجسدي والنفسي، ويحرمون من أبسط الحقوق المكفولة بموجب الدستور اليمني والقوانين الدولية.

وانشأت الإمارات مؤخراً قاعدة عسكرية في إريتريا, وقد أجرت بعض عملياتها انطلاقا من ميناء عصب الإريتري.