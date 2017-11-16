في واقعة تعكس تطاولا على الإسلام والشعب اليمني كذلك، تداول ناشطون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” مقطع فيديو للكاتب الأردني المقرب من ولي عهد ابو ظبي يوسف علاونة يصف فيه “الإسلام اليمني” بالزبالة والشعب اليمني بالحقير.

وبحسب الفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، قال “علاونة” إن الشعب اليمني يجب أن يتلقى درسا موجعا، مضيفا بان “المصيبة التي تواجهها الإمارات والسعودية في اليمن عمرها ألف عام”.

وأضاف: “يوجد في اليمن ثقافة حقيرة تقوم على دين أحقر يجعل الناس قناديل وزناديل..أشراف وغير أشراف.. أحذية وتيجان”، متسائلا: “هل هذا الإسلام الذي جاء به محمد؟”.

وواصل “علاونة” تطاوله على الإسلام قائلا: “إسلام زبالة اللي في اليمن وهو الإسلام بدون حرب وبدون نزاع وبدون شمال وبدون جنوب.. الإسلام اليمني زبالة الزبالة”.